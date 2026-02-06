La llegada del primer ministro de Defensa militar al Edificio Libertador pone a la gestión puertas adentro bajo grandes presiones. Una de las primeras decisiones de la nueva gestión quedó formalizada este viernes con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, que dispone la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la creación de dos nuevas entidades diferenciadas de cobertura médica: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) . La deuda fue el principal problema de la obra social, que pasó de adeudar $18.000 millones cuando comenzó la gestión libertaria a más de $160.000 millones. Esto último ocasionó el recorte de las prestaciones y el corte en la entrega de medicamentos para los afiliados. Hay que recordar que IOSFA tiene a su cargo la atención de no sólo personal civil y militar de las Fuerzas Armadas sino también del Ministerio de Seguridad. Fuentes allegadas a la cartera de Defensa señalaron que la deuda contraída por la obra social proviene, sobre todo, por parte de Seguridad. El decreto reconoce de manera explícita el desequilibrio financiero persistente de IOSFA, atribuido al aumento sostenido de los costos médicos, a la heterogeneidad del padrón de afiliados y a la dispersión territorial del sistema. La eliminación de la vieja estructura sólo es posible si el Ejecutivo salda la deuda que tiene con prestadores para poder también reactivar la atención a sus afiliados. Uno de los puntos centrales del DNU es la cancelación de los pasivos de IOSFA, que queda a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. El artículo 12 faculta al Gobierno a instrumentar los mecanismos necesarios para saldar la deuda acumulada con prestadores, sin detallar el esquema financiero, aunque fuentes oficiales indicaron que el proceso se realizará con intervención del Tesoro Nacional u otras herramientas que definirá Economía . Según indicaron, la nueva estructura estará a cargo de los propios militares, un viejo reclamo que estaba pendiente en las Fuerzas Armadas. La estructura de la exobra social quedará en pie únicamente para casos puntuales que no puedan suspender la atención para cambio de prestador. “Nadie se quedará sin cobertura”, aseguraron, aunque también hay que agregar que la cobertura había sido suspendida en la mayoría de los prestadores externos de la obra social. Un punto clave de este cambio afecta al bolsillo de los uniformados, se subirán los aportes a la obra social por parte del personal. Es decir, aumentará el descuento a final de mes por recibo de haberes. Fuentes calificadas informaron que este salto iría del 6,1% actual hasta el 7,1% que hoy aportaban los integrantes de las Fuerzas de Seguridad. Al eliminar la contribución de los gendarmes, para la gestión es necesario subir los aportes. Desde el Edificio Libertador indicaron que todavía estaban en conversaciones si el aporte será escalonado por grado o si será igual para todos. A la hora del cierre de esta nota todavía no se ha precisado una decisión. El otro gran problema que tiene en sus manos Presti son los salarios, al igual que el resto del sector público nacional están atrasados y se detuvo la equiparación salarial que había iniciado el gobierno anterior. El problema se hizo visible durante la asunción de Carlos Presti, el suicidio de tres efectivos del Ejército dejó bajo fuego el comienzo de la gestión de quien, hasta hace poco, era el jefe de esa fuerza En la misma semana se conoció la muerte del soldado Rodrigo Gómez, el granadero de 21 años que se habría suicidado cumpliendo guardia en la Quinta de Olivos. Dos días más tarde, trascendía la pérdida del suboficial principal Juan Pereira, de 48, en la Guarnición de Ejército Monte Caseros, Corrientes; y la del gendarme Diego Matías Kalilec, de 21, al que encontraron ahorcado con una sábana en la casa que alquilaba en Santiago del Estero. El caso que más resonó fue el de Gómez, quién habría dejado una carta de despedida donde listó una deuda de dos millones de pesos con distintas entidades financieras como partes de las razones que lo habían llevado a tomar esa resolución. Fuentes internas en el Estado Mayor Conjunto (EMCO) indicaron en diálogo con El Cronista que luego de los tres suicidios el ministro de Defensa puso en alerta a las tres fuerzas. “Hay una bajada de línea, de ponerse en alerta y hacer campaña dentro de las fuerzas”. El tema lo estaría llevando la sanidad conjunta, que depende del EMCO, aunque esa dependencia todavía se encuentra en un limbo técnico por el recambio de manos. Lo único concreto es la orden de la cúpula del Ministerio para que las fuerzas estén atentas con sus equipos psiquiátricos y psicológicos listos. Según confirmaron fuentes calificadas a El Cronista, el tema salarial es el siguiente en la lista de Presti luego de terminar con IOSFA. Aun así, la recomposición salarial involucra a casi 90 mil personas y sus respectivos escalafones, la cancha está abierta para el ministro que tiene menos lugar para show de camino al Congreso cómo su predecesor. Las claves del DNU Se disuelve IOSFA El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas entra en proceso de liquidación. Se crean dos nuevas obras sociales estatales Se separan definitivamente militares y fuerzas de seguridad Gendarmería y Prefectura salen del sistema de Defensa. La conducción queda en manos de las fuerzas OSFA será dirigida por un Directorio con representantes de cada Fuerza Armada. Se establece una transición de hasta 365 días IOSFA sólo mantiene cobertura para tratamientos que no pueden interrumpirse. ☑️ Hay plazos concretos de traspaso ☑️ El Estado asume la deuda El Poder Ejecutivo instrumenta la cancelación de los pasivos de IOSFA. ☑️ Cambian los aportes Los aportes dejan de ir a IOSFA y se redirigen a las nuevas obras sociales. El personal militar tendrá un aumento en el descuento mensual. ☑️ Se garantiza continuidad de atención El decreto asegura que ningún afiliado queda sin cobertura durante el proceso. ☑️ Ya está vigente Rige desde su publicación en el Boletín Oficial.