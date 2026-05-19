Hay una pregunta que Marcelino Lominchar lleva años respondiendo en las aulas de IE University, una de las escuelas de negocios más influyentes de España: ¿para qué sirve la historia en el mundo de la empresa? Su respuesta siempre es la misma. Para todo.

Para entender el liderazgo, la innovación, las finanzas, la comunicación corporativa y la estrategia. El problema, dice, es que nadie lo ha explicado bien.

Lominchar, nacido en Toledo y director ejecutivo de los Programas de Dirección y Bootcamps de IE University, acaba de publicar “Historias de la Contrahistoria de España”, la segunda parte de un libro que se convirtió en best seller en España.

En una entrevista con El Observador España, desmontó varios mitos sobre la historia española y explicó por qué los empresarios de hoy deberían estudiar a Cristóbal Colón antes que a Elon Musk.

Los apellidos más comunes en España esconden historias profundas que se remontan a siglos pasados, reflejando linajes de diversas culturas que han dejado su marca en la península. (Imagen: archivo)

¿Por qué estudiar historia para mejorar la estrategia empresarial?

La tesis de Lominchar parte de una frase de Mark Twain: “La historia no se repite, pero rima”. Lo que cambió, dice, son las herramientas. Los retos siguen siendo exactamente los mismos.

“Si quieres estudiar liderazgo, puedes tirar de Napoleón, de Carlos III o de Julio César. Y si quieres estudiar innovación, puedes tirar de Andrés de Urdaneta, de Cristóbal Colón o de Gutenberg. Cualquier disciplina tiene un paralelismo con un episodio histórico”, afirmó en la entrevista.

El historiador señala que en las escuelas de negocios se estudia estrategia con el caso Netflix, el caso Amazon o el caso ChatGPT, cuando el mejor caso de liderazgo disponible podría ser Felipe II o Isabel la Católica.

“Parece que es más sexy contar los casos actuales”, ironiza, “pero a lo mejor el mejor caso de liderazgo es Felipe II”.

El ejemplo de Cristóbal Colón para entender dirección corporativa. Wikipedia

Qué enseña Cristóbal Colón sobre innovación y comunicación corporativa

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista llega cuando Lominchar habla de Colón no como descubridor, sino como caso de estudio empresarial.

“Si quieres saber de innovación, estudia a Cristóbal Colón”, dice. Pero el verdadero protagonista del éxito de Colón, según Lominchar, no fue el navegante sino su “dircom”: Fernando el Católico, que supo comunicar el descubrimiento al mundo en el momento adecuado y convirtió a España en la envidia de las potencias europeas.

“Los vikingos llegaron antes a América, pero no se lo dijeron a nadie. Ahí tenemos a un excelente director de comunicación que es Fernando el Católico, que lo comunica. Y en ese momento España asciende al top de las potencias europeas”, explicó. La lección para cualquier empresa o startup es directa: no basta con innovar. Hay que saber contarlo.

Qué tiene que ver José de San Martín con la historia de España

Uno de los giros más inesperados de la entrevista llega con la figura de José de San Martín, el libertador argentino. Para Lominchar, San Martín es un caso de estudio que la historia oficial ha contado a medias.

“San Martín estuvo con el general Castaños en la batalla de Bailén, que fue su bautismo de fuego. Defiende a las tropas españolas y está en la primera derrota de Napoleón. Esto no sale en la película de Ridley Scott, pero es una pena”, señaló. El historiador sostiene que estudiar a San Martín solo en su etapa americana es perder la mitad del personaje.

Hasta su muerte, San Martín hablaba con acento andaluz. Se formó en el ejército español, combatió en Europa y luego cruzó el Atlántico para liderar una de las campañas militares más audaces de la historia americana. “Estudias a San Martín y te llevas muchas sorpresas. No se puede estudiar solamente en su parte americana. Hay que comprender el personaje globalmente. Y ese de verdad que es un modelo”, concluyó.

Felipe II como “suma de Trump, Xi Jinping y Putin”

Lominchar no rehúye las comparaciones más provocadoras. Al hablar de Felipe II, uno de los monarcas más poderosos de la historia, recurre a una analogía que tiene el efecto buscado en sus alumnos.

“Felipe II es una suma de Donald Trump, Xi Jinping y Putin. Era un hombre poderoso”, afirma, y explica que los enemigos exteriores del Imperio Español en el siglo XVI comprendieron algo que muchos países han olvidado: la narrativa importa tanto como el poder militar.

Fue Guillermo de Orange quien, según Lominchar, realizó la primera gran operación de posicionamiento en la historia: construir una imagen negativa de España en Europa basada en la Inquisición, la conquista y la expulsión de los judíos, ignorando que todos esos fenómenos ocurrían simultáneamente en el resto del continente.

“Nos posicionó en SEO”, dice el historiador, con la misma terminología que usaría hoy cualquier consultor de marketing digital.