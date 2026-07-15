El dólar blue hoy miércoles 15 de julio cotiza a $ 1500 para la compra y $ 1520 para la venta.

El paralelo viene de cerrar junio con una suba de $ 85 (5,94%). No obstante, se mantiene $ 10 por debajo del valor al que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy miércoles 15 de julio se ofrece a $ 1445 para la compra y $ 1495 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa viene de un aumento de $ 70 (+4,6%) durante el mes pasado. Por otra parte, su cotización supera en $ 25 el valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1943,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista cotiza a $ 1442,1 para la compra y $ 1492 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1823,96.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante agosto los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de julio.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. Debido a esto, este martes la entidad adquirió u$s 532 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 12.354 millones en 105 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 48.687 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy miércoles 15 de julio

El dólar blue hoy miércoles 15 de julio se ofrece a $ 1500 para la compra y $ 1520 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1445 $ 1595 Dólar Blue $ 1500 $ 1520 Dólar Mayorista $ 1442,10 $ 1492 Dólar MEP $ 1504,70 $ 1506,30 Dólar CCL $ 1550,70 $ 1554,80

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este miércoles 15 de julio

El dólar CCL o dólar cable hoy miércoles 15 de julio se consigue a $ 1550,70 para la compra y $ 1554,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este miércoles 15 de julio

El dólar MEP hoy miércoles 15 de julio cotiza a $ 1504,70 para la compra y $ 1506,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 15 de julio

El dólar oficial hoy miércoles 15 de julio cotiza a $ 1495 para la venta. Banco por banco, los precios son:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.450,000 1.500,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.455,000 1.505,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.440,000 1.500,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.455,000 1.505,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.459,000 1.514,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.445,000 1.505,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.455,000 1.505,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.460,000 1.500,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.455,000 1.505,000 BRUBANK S.A.U. 1.450,000 1.500,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.455,000 1.505,000 BANCO MACRO S.A. 1.450,000 1.505,000 BANCO PIANO S.A. 1.460,000 1.520,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.450,000 1.500,000

¿Dólar o tasas? El “trade-off” que marcará el segundo semestre del Gobierno, según la City

Después de un primer semestre en el que la estabilidad cambiaria y la acumulación de reservas fueron los principales logros del programa económico, la segunda mitad de 2026 podría presentar un escenario bastante menos favorable.

Esa es la principal advertencia del último informe de Econviews, que sostiene que el Gobierno enfrentará un dilema cada vez más difícil de administrar: priorizar la estabilidad del tipo de cambio o mantener tasas de interés bajas para apuntalar la recuperación de la actividad.

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