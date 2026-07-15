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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 14 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la nocturna, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 14 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6298 - Lavandera

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 14 de julio

 1°6298 11°8151
 9717  12°2010
 3°4597 13°9631 
 4338  14°8757 
 7349  15°1738 
 6°8484  16°0765
 5748  17°6516 
 9804  18°4020 
 7038  19°3285 
 10°0742 20°9903 

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¿Qué significa soñar con lavandera?

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¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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