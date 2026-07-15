En esta noticia ¿Qué significa soñar con lavandera?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 14 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la nocturna, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 14 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6298 - Lavandera

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 14 de julio

1° 6298 11° 8151 2° 9717 12° 2010 3° 4597 13° 9631 4° 4338 14° 8757 5° 7349 15° 1738 6° 8484 16° 0765 7° 5748 17° 6516 8° 9804 18° 4020 9° 7038 19° 3285 10° 0742 20° 9903

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera indica limpieza emocional y necesidad de ordenar tu vida.

Si es el ave lavandera, simboliza ligereza, cambios rápidos y pequeñas alegrías.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.