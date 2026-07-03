La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se encuentra en la etapa final de la actualización semestral del Monotributo, un cambio que impactará sobre millones de trabajadores independientes, profesionales y pequeños contribuyentes de todo el país.

Como ocurre cada seis meses, el organismo ajustará tanto el valor de las cuotas mensuales como los límites de facturación de las distintas categorías. El cálculo se realiza tomando como referencia la inflación acumulada del semestre, por lo que los nuevos importes se conocerán una vez que el INDEC publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, previsto para el martes 14 de julio.

Si bien ARCA todavía no oficializó los nuevos valores ni la fecha exacta de entrada en vigencia, tributaristas y consultoras privadas proyectan que el ajuste será de aproximadamente 14,3%.

Cuánto aumentarían las cuotas del Monotributo

En caso de confirmarse esas estimaciones, los importes mensuales quedarían de la siguiente manera:

Categoría A: $ 42.386,74.

Categoría B: $ 48.250,78.

Categoría C: $ 56.501,85 (servicios) y $ 55.227,06 (bienes).

Categoría D: $ 72.414,10 (servicios) y $ 70.661,26 (bienes).

Categoría E: $ 102.537,97 (servicios) y $ 92.658,35 (bienes).

Categoría F: $ 129.045,32 (servicios) y $ 111.198,27 (bienes).

Categoría G: $ 197.108,23 (servicios) y $ 135.918,34 (bienes).

Categoría H: $ 447.346,93 (servicios) y $ 272.063,40 (bienes).

Categoría I: $ 824.802,26 (servicios) y $ 406.512,05 (bienes).

Categoría J: $ 999.007,65 (servicios) y $ 497.059,41 (bienes).

Categoría K: $ 1.381.687,90 (servicios) y $ 600.879,51 (bienes).

Las categorías A y B siguen concentrando la mayor cantidad de monotributistas, por lo que el incremento alcanzará especialmente a pequeños contribuyentes y trabajadores independientes.

ARCA actualizará las escalas y montos del Monotributo.

Monotributo: cómo quedarían los nuevos topes de facturación

Además del aumento de las cuotas, la actualización semestral elevará los ingresos máximos permitidos para permanecer dentro del régimen simplificado. De acuerdo con las proyecciones actuales, los nuevos límites anuales serían los siguientes:

Categoría A: cerca de $ 12 millones anuales.

Categoría B: alrededor de $ 17,6 millones.

Categoría C: aproximadamente $ 24,7 millones.

Categoría H: unos $ 82,1 millones.

Categoría J: cerca de $ 105,3 millones.

Categoría K: alrededor de $ 127 millones anuales.

La actualización de estos topes busca evitar que los contribuyentes deban abandonar el Monotributo y pasar al régimen general únicamente como consecuencia del efecto de la inflación sobre su facturación.

Cuándo se conocerán las nuevas escalas del Monotributo

Los valores definitivos dependerán del dato de inflación de junio que difundirá el INDEC a mediados de julio. Una vez publicado ese índice, ARCA oficializará las nuevas escalas del Monotributo, las cuotas correspondientes a cada categoría y la fecha desde la cual comenzarán a aplicarse.

Mientras tanto, el régimen simplificado continúa en el centro del debate tributario. En los últimos meses, el Fondo Monetario Internacional (FMI) planteó la conveniencia de revisar el esquema en el marco de una futura reforma impositiva, con el objetivo de reducir la brecha existente entre la carga tributaria que soportan los monotributistas y la del régimen general.