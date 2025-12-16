Alivio para jubilados: la decisión de Milei que impacta en las jubilaciones desde 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó de cuánto será el aumento para jubilados y pensionados a partir de enero 2026, de acuerdo a la vigente Ley de Movilidad.

Este ajuste se sumará al pago delbono extraordinario, tras el cobro de lasegunda cuota del aguinaldo de diciembre, que impactará en el ingreso total de millones de adultos mayores.

¿De cuánto será el aumento para jubilados de enero?

Segun el dato oficial del INDEC, la inflación de noviembre fue del 2,5%. Este porcentaje será el que se actualizará para jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales de ANSES.

Jubilación mínima: Monto base: $ 348.161,89 Total con bono: $ 418.049,89

Jubilación máxima : Monto base: $ 2.342.799,77 Total con bono: $ 2.342.799,77

PNC – Discapacidad o vejez: Monto base: $ 243.713,30 Total con bono: $ 313.601,30

PNC – Madres de siete hijos: Monto base: $ 348.161,89 Total con bono: $ 418.049,89

PUAM: Monto base: $ 278.530,52 Total con bono: $ 348.418,52

Claves para los beneficiarios

El aumento rige desde diciembre y se calcula por IPC.

$ 70.000 solo aplica a la mínima y PNC. El bono desolo aplica a la mínima y PNC.

El aguinaldo corresponde a todos los jubilados y pensionados.

PUAM y PNC también reciben el extra.

ANSES: ¿cuándo cobran los jubilados en enero 2026?

Según la resolución de ANSES, como es habitual, el pago de las jubilaciones y pensiones dependerá del último dígito del DNI de cada titular:

Pensiones no contributivas

Documentos finalizados en 0 y 1, a partir del día 9 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 2 y 3, a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 4 y 5, a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 6 y 7, a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 8 y 9, a partir del día 15 de enero de 2026.

Jubilados que cobran la mínima

Documentos finalizados en 1: a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 2: a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 3: a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 4: a partir del día 15 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 5: a partir del día 16 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 6: a partir del día 19 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 7: a partir del día 20 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 8: a partir del día 21 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 9: a partir del día 22 de enero de 2026.

Jubilados que cobran más de la mínima