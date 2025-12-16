Alerta ANSES: el trámite obligatorio que deben hacer los titulares de la AUH antes de fin de año para no perder el cobro. Foto: Archivo

Como cada fin de año, ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) obliga a todos los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que lleven a cabo un trámite clave para no perder el beneficio. Vale destacar que deben hacerlo sí o sí antes del 31 de diciembre.

Se trata de la Libreta AUH, la cual otorga el 20% restante de la prestación que se cobra cada mes. Justamente, todas las familias solo obtienen el 80% del programa, por lo que la parte faltante se paga todo junto este fin de año.

¿Por qué es obligatorio presentar la Libreta AUH antes de fin de año?

La Libreta AUH es el formulario que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación al día y asistencia escolar de los niños y adolescentes a cargo. ANSES retiene mensualmente el 20% de la asignación para liberarlo solo tras esta presentación anual .

En caso de no presentarlo a tiempo, podrían quedar excluidos del pago de este complemento anual y, además, el organismo podría demorar en el pago de las prestaciones asociadas.

¿Cuánto podés cobrar de extra con la Libreta AUH 2025?

El monto del 20% retenido varía según el tipo de asignación, zona y cantidad de hijos. Estos serían los montos estimados:

AUH general : alrededor de $188.000 a $244.000 por hijo (zona desfavorable).

AUH por discapacidad: hasta $612.000 o más por hijo.

Para familias con varios hijos, el total acumulado puede superar ampliamente los $600.000.

Cómo presentar la Libreta AUH: paso a paso

Podés hacerlo de forma virtual a través de mi ANSES (más rápido y sin salir de casa) o presencial, sin turno. Para hacerlo de forma digital, seguir estos pasos: