La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que aplicarán un nuevo aumento a los jubilados y pensionados tras el pago del aguinaldo. El porcentaje de suba estará ligado de forma directa con la inflación registrada en noviembre por el INDEC.

De cuánto es el próximo aumento para los jubilados

El organismo aplicará un aumento de 2,5% en línea con la inflación de noviembre. Por su parte, se espera que continúe el pago del bono de $ 70.000. De esta manera, los haberes de los adultos mayores quedarán conformados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $ 349.303,33 (haber mínimo) + bono de $ 70.000= $ 419.303,33
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 279.443,60 + bono de $ 70.000= $ 349.443,60
  • Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $ 279.443,60 + bono de $ 70.000= $ 314.523,04
El calendario anses de diciembre
Cuánto cobran los jubilados en diciembre con el aguinaldo

Durante diciembre el organismo pagará el aguinaldo, el cual contempla el 50% de la mejor remuneración percibida en los últimos seis meses.

  • Jubilación mínima: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
  • Jubilación máxima: $ 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)
  • PUAM: $ 479.055,50 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
  • PNC por invalidez o vejez: $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
  • PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Cuándo cobran los jubilados en enero

ANSES publicó el calendario de pagos de enero para los adultos mayores:

Jubilados que no superan la mínima

  • Documentos finalizados en 1: a partir del día 12 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 2: a partir del día 13 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 3: a partir del día 14 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 4: a partir del día 15 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 5: a partir del día 16 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 6: a partir del día 19 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 7: a partir del día 20 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 8: a partir del día 21 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 9: a partir del día 22 de enero de 2026.

Jubilados que superan la mínima

  • Documentos finalizados en 0 y 1: a partir del día 23 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 2 y 3: a partir del día 26 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 4 y 5: a partir del día 27 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 6 y 7: a partir del día 28 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 8 y 9: a partir del día 29 de enero de 2026.