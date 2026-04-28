El transporte público vuelve a ajustar sus tarifas y suma presión sobre el gasto diario de millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en las tres jurisdicciones (nacional, Provincia y Ciudad). A partir de mayo, viajar en colectivo y subte será más caro tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia. Los aumentos del boleto responden a un contexto marcado por el recorte en subsidios por parte del Gobierno y por un sistema que cada vez acarrea más problemas de financiación y funcionamiento. Además de un repunte de la inflación, que mantiene su tendencia ascendente desde hace 2025. El incremento responde al esquema de actualización mensual que ya se encuentra en marcha y que toma como referencia la inflación oficial, medida por el INDEC, más un adicional fijo del 2%. Este mecanismo busca evitar un atraso tarifario mayor, aunque el impacto se siente de forma directa en el bolsillo. Desde el 1° de mayo, el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires subirá un 5,4%. Con este ajuste, el pasaje mínimo pasará a costar $ 753,74 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. En paralelo, el subte también aplicará una actualización y llevará su tarifa a $ 1.490. El incremento en mayo lo confirmará como uno de los medios de transporte más caros del AMBA. Según explican desde el Gobierno porteño, la actualización apunta a achicar la brecha entre el costo real del servicio y lo que paga el usuario. Actualmente, el sistema cubre cerca del 70% de los subsidios con recursos públicos. Con SUBE registrada, los valores para las 31 líneas bajo jurisdicción de la Ciudad quedan de la siguiente manera: En la Provincia de Buenos Aires, el aumento será del mismo porcentaje, aunque comenzará a regir unos días después. Desde el 4 de mayo, el boleto mínimo subirá a $ 918,35, un valor que deja cada vez más cerca la barrera de los $ 1.000 incluso para los recorridos más cortos. El ajuste alcanza a las líneas provinciales, identificadas con numeración a partir del 200, que conectan el conurbano bonaerense con distintos puntos del AMBA. Con el aumento del 5,4%, los precios quedarán así: Para muchos usuarios, estos valores ya representan un gasto mensual significativo, sobre todo en hogares donde más de una persona utiliza el transporte público a diario. El aumento de tarifas llega en medio de un clima de fuerte incertidumbre en el sector. Las cámaras empresarias del transporte del AMBA advirtieron que, si no hay definiciones claras sobre el financiamiento antes de fin de mes, la frecuencia de los colectivos podría caer de forma drástica. Actualmente, el servicio funciona en torno al 85% de su capacidad habitual. Sin embargo, las empresas alertan que ese nivel podría descender hasta el 50% si no se cubren los costos operativos. Desde el sector señalan que la deuda acumulada por compensaciones supera los $ 128.000 millones y que, pese a las negociaciones en curso, todavía no existen garantías sobre cómo se afrontarán esos pagos.