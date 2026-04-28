Tras la derogación de la Ley de Alquileres, los contratos volvieron a regirse por los acuerdos entre propietarios e inquilinos. Esto implica que, a partir de mayo, quienes alquilan deberán afrontar una actualización adicional según lo pactado en cada contrato. El dato clave para definir estos aumentos es la inflación. En ese marco, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió la variación de precios de marzo, porcentaje que será utilizado por muchos propietarios para aplicar los ajustes correspondientes. El INDEC dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo 2026, el cual aumentó un 3,4%; mientras que anualmente ascendió a 9,4%. Estos porcentajes son determinantes para definir el aumento de los alquileres que basen su actualización en el IPC nacional y que hayan cumplido el tiempo establecido para una nueva suba. Los inquilinos tendrán que sumar los índices de acuerdo al plazo pactado en su contrato: es decir, la inflación acumulada de los últimos tres, cuatro o seis meses. En la mayoría de los nuevos contratos ajustados por inflación, las actualizaciones se realizan de manera trimestral o cuatrimestral. En estos casos, el propietario debe sumar los porcentajes mensuales del IPC correspondientes al período completo. El total acumulado será el porcentaje final de aumento a aplicar. En este caso, el inquilino comenzó a pagar en marzo un total de $ 653.400