Trampa en el Senado, el lobby del campo y los sicarios que matan por $30.000

La "Seño Vir" no se murió, la mataron. Lo cuentan las crónicas de Rosario que se suceden una a la otra para registrar muertes prematuras. Virginia Ferreya peleó por su vida desde el sábado 23 de julio cuando la alcanzó una balacera mientras esperaba un colectivo. La víctima 219 en lo que va del año de una ciudad sitiada por la violencia del narcotráfico era profesora de educación física y de danzas árabes. Con una amiga planeó durante la pandemia un espacio para la primera infancia. El espacio queda huérfano de una de sus madres.

Este domingo estaba previsto un festival de danzas "por la paz" para costear sus gastos médicos. Murió en la víspera. Su mamá Claudia Deldebbio, asistente escolar, también murió víctima de la misma balacera pero en forma instantánea. Virginia recibió siete balazos, varios en órganos vitales, en un ataque que habría sido ordenado, según los investigadores, por un jefe narco desde prisión.

Virginia no tenía discursos de odio. Su arte era bailar; su pasión, enseñar. En sus redes sociales no compartía enojo, sólo memes con mensajes de amor. "La diferencia entre lo urgente y lo importante explicada en 8 segundos", decía un tal José cuyo video compartió. En la imagen, un niño pequeño que juega al fútbol patea la pelota, se acerca a la línea, abraza a otro más chiquitito y vuelve a meterse en la cancha.

Virginia no vivía en Estado de Sitio como dijo vivir Cristina Kirchner en su defensa frente al TOF 2 que la juzga y donde denunció haber perdido derechos y garantías desde que dejó de ser Presidenta. Como todos los rosarinos, Virginia vivía bajo estado de peligro permanente. Su urgencia no eran los dólares del Banco Central, aunque gracias a su talento haya viajado a bailar a Jordania, el Líbano y Dubai.

JUSTICIA Y POLÍTICA

Desde Nueva York el ministro Aníbal Fernández defendió al jefe de la Federal por el atentado contra CFK

Según consta en causas judiciales un preso por narcotráfico, santafesino alojado en Ezeiza, contrataba sicarios desde adentro del penal. Por cada muerto pagaba treinta mil pesos.

No funcionan, reniega el intendente rosarino Pablo Javkin, las áreas de inteligencia y menos la inteligencia penitenciaria que fue disuelta, reclama control en las fronteras, de la circulación de armas y prevención del lavado de activos. La propia Vicepresidenta puede dar cuenta de la desidia: casi la matan.

Las urgencias de cada uno son las que lo afectan como las obras o medidas que define un gobierno benefician sólo a los que las reciben, explicaba a esta periodista un ministro que suele esquivar ciertas reuniones en Gobierno cansado de que no haya definiciones y le hagan, subraya, "perder tiempo". La urgencia puede ser el precio de la cebolla, el aumento de la ropa, la vereda rota, el robo de un neumático, una autopista o hasta las figuritas del álbum de Qatar.

Sin embargo hay urgencias más urgentes, como la inflación, los dólares para incrementar la producción y las medidas que salvan vidas. Justamente preservar vidas fue la razón del encierro en pandemia aún cuando se afectara la economía. Es cierto que el narcotráfico mata a menor velocidad que el Covid pero sus efectos son aún más profundos y letales entre los argentinos.



En ese contexto, el Senado de la Nación discutió esta semana la ampliación de la Suprema Corte de Justicia mientras el ministro Martín Soria denunciaba la connivencia de jueces y fiscales con la gestión de Mauricio Macri y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, defendía desde Nueva York al jefe de la Policía Federal.

GRIETA EN EL SENADO

No es cierto que la media sanción la impuso el oficialismo gracias a tres aliados. El Frente de Todos y esos aliados tenían un voto menos de lo necesario para el quórum que se alcanza con 37. Está claro que ganaron la votación pero hay una "trampa" en el relato.

Luis Juez, de Juntos por el Cambio, no bajó al recinto para no convalidar "la farsa". Y la primera dama cordobesa Alejandra Vigo faltó. La media sanción se logró con 36 fotos a favor y 33 en contra. Si los 33 que la rechazaron salían del recinto se hubiera caído la sesión por falta de quórum. En ese caso no se hubiera podido votar.

Quizás el PRO y los radicales no hayan convencido a la puntana María Eugenia Catalfamo para que se levantara con ellos. La senadora votó en contra, fue una de los 33 votos en contra por orden de Alberto Rodríguez Saá. El mandatario abandonó la Liga de Gobernadores después de enterarse que su idea de llevar a la Corte a 25 miembros se bajaba a 15, un guiño a su hermano con quien está enemistado, Adolfo Rodríguez Saá.

La oposición terminó ayudando a la media sanción. Las razones pueden ser dos: alimentar la grieta o mostrar su fuerza en Diputados donde fracasan todas las iniciativas vinculadas con cualquier reforma judicial.

La votación del Senado para ampliar la Corte: en rojo negativos, en blanco ausentes y en verde votos positivos

Como dijo la cristinista Juliana Di Tullio en el recinto "los cuatro jueces son vulnerables a los aprietes del poder". Mencionó los cuatro actuales, todos varones, a pesar de que el máximo tribunal debería tener cinco integrantes. El Presidente Alberto Fernández no propuso un reemplazo para Elena Highton de Nolasco, el kirchnerismo no ayudaría y la oposición no daría los dos tercios. Moraleja: todos son coresponsables.

Alfredo Cornejo senador por Mendoza y jefe del interbloque de Juntos por el Cambio

El jefe del interbloque opositor, Alfredo Cornejo, hizo un repaso de la administración judicial en Mendoza, su provincia. Casualmente el actual gobernador radical Rodolfo Suárez impulsa ahora la reforma de la corte local. Fue un discurso autoelogioso como ex gobernador. Rechazó la iniciativa oficialista por hacerse a las apuradas aunque admitió que la Justicia necesita ser reformada. ¿No hay chance de discutir y hacer algún honesto pacto político?

También se oyó en el recinto una mención a las múltiples operaciones mediáticas que se propinan los cortesanos entre ellos. Alcanza con espiar un ratito Twitter o leer los diarios. Es obvio y está a la vista.

Con estos cuatro mafiosos no hay gobierno que aguante, ni de ustedes ni de nosotros



"Con estos cuatro mafiosos no hay gobierno que aguante, ni de ustedes ni de nosotros" advirtió Oscar Parrilli a los opositores y chicaneó a los que conversan con el oficialismo en el Congreso y pronuncian discursos más agrios en las pantallas de TV o en redes sociales. Mostró gráficos sobre el nivel de consenso de las leyes aprobadas en los últimos tres años. Rondan el 70%. Entonces, si hay una vía de diálogo, ¿por qué no hacen de un lado y del otro un pacto más amplio?

¿Y EL PRESIDENTE?

Alberto Fernández, Fabiola Yánez, Santiago Cafiero y Jorge Argüello al llegar a Houston

Días atrás, intendentes y legisladores de todos los partidos de Santa Fe reclamaron en el Congreso la Ley de Humedales. Diputados emplazó al trabajo en comisiones. Ahí nomás arrancó el lobby porque la norma que puede ayudar a frenar o prevenir los incendios tiene detractores entre los sectores productivos que general dólar campo.

Mientras tanto el Presidente reclamaba paz para el mundo en la tribuna cada vez menos efectiva de la ONU. Entre Nueva York y Houston estuvo cinco días fuera del país. Regresó justo para que la Vicepresidenta quedara libre de su interinato para asistir a su autodefensa en la Justicia.

Sergio Massa y el secretario José Ignacio de Mendiguren junto a Daniel Funes de Rioja en la UIA

Fernández se guardó 48hs de la escena pública. ¿Alguien notó su ausencia? En Gobierno muchos creen que su viaje fue para empardar el de Sergio Massa a quien tanto en Estados Unidos como esta semana en la cumbre con la UIA ven como presidenciable. Se teme a la permanente competencia.

De todos modos ya no preocupa tanto que sobren presidenciables sino que falten. ¿Quién se prestaría a una derrota como hizo Leopoldo Moreau en 2003 por la UCR después del fracaso de la Alianza?

Es cierto que falta para saber si el 2023 está fuera del radar del peronismo. Y hasta hay encuestas que favorecen en Buenos Aires a Cristina Kirchner.

LOS NO CANDIDATOS

En su alegato como abogada y acusada Cristina Kirchner dijo que vive sin derechos ni garantías constitucionales

Los gobernadores, que podían ser semillero de una renovación, se autoexcluyeron. Casi todos piensan en su reelección, salvo los que constitucionalmente no pueden como Omar Perotti, y buscan atajos que van desde el escalonamiento del calendario a la cancelación de las PASO, provinciales y nacionales, a la Ley de Lemas. Jorge Capitanich por ejemplo se concentra en su provincia.

Se vislumbra además algún esbozo de acuerdo amplio, como el que en soledad promueve Horacio Rodríguez Larreta y que Mauricio Macri objeta. La diferencia con el jefe de gobierno porteño es que en el Frente de Todos intentan acordar con la UCR, y hasta hay quienes se animarían a compartir un Gobierno de transición.

¿Y Cristina? Aún cuando la condenaran en la causa Vialidad, quedaría en un limbo. Sin sentencia firme y con apelaciones de por medio, muchos la ven más como candidata a senadora nacional por Buenos Aires que a Presidenta.

Sin embargo incluso quienes la quieren, empiezan a creer que si no tiene un lugar central es más complejo aceptar su poder. Hasta ahora el único que no sufriría el mal del que sufre Alberto Fernández es el ministro Sergio Massa. El respaldo, ratificado en privado por Máximo Kirchner esta semana, se mantiene. Al menos hasta que engorden las reservas, baje un poco la inflación y se vuelva a discutir la redistribución de la riqueza.