El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró ayer que por arriba de la banda de Los Copitos que atentó contra la vida de la Vicepresidenta "hay gente con entrenamiento y grupos más entrenados" y adelantó que la Homeland Security de Estados Unidos se ofreció a desbloquear el teléfono que usó Fernando Sabag Montiel en el momento del ataque a Cristina Kirchner.

A su vez, Aníbal Fernández también ratificó a la cúpula de la Policía Federal a pesar de que hubo cuestionamientos dentro del Gobierno por su accionar el día del atentado y adelantó que se va a revisar todo el Protocolo 7 de seguridad en relación a la custodia permanente de la Vicepresidenta.

El momento del atentando fallido contra la Vicepresidenta Cristina Kirchner

"Todos estos (por los que hasta ahora están detenidos por el atentado) no tienen ni estructura económica ni capacidad intelectual o de cuadro para estar preparando una cosa de esas características", dijo el ministro de Seguridad en diálogo con El Cronista y los periodistas que cubren en viaje de Alberto Fernández en Estados Unidos.

De esta manera, el ministro de Seguridad habló de un "jefe u organizador más arriba" con un poder de entrenamiento que no tenían ni Sabag Montiel ni Brenda Uliarte.





EL TELÉFONO Y LA CÚPULA

En otro tramo de la entrevista que concedió Aníbal Fernández destacó que la Homeland Security de Estados Unidos se ofreció a desbloquear el teléfono que usó Sabag Montiel durante el atentado. Pero remarcó que esa decisión quedará en manos de la Justicia.

Por otra parte, Fernández ratificó al jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández, y al subjefe, Ruben Mato, quien estuvo a cargo de la custodia de Cristina Kirchner el día del atentado, a pesar de algunos cuestionamientos dentro del mismo Gobierno.

"Yo tengo jefes y subjefes que trabajan en función del marco que yo definí y que trabajan excelentemente bien. Todos los otros que opinen de otra manera", dijo.

No sólo eso: el ministro de Seguridad destacó que si alguien le cuestiona a la cúpula de la Policía Federal "lo saco re mil cagando. A mí me importa un carajo, yo tengo una función que tengo que cumplir. Por eso la foto que mostré (donde están los cuatro custodios alrededor de la Vicepresidenta) ahí tenés clarito. ¿Estaban o no estaban? Estaban donde tienen que estar. La primera cápsula es de la Policía Federal".

El ministro de Seguridad cree que por encima de Brenda Uliarte, Carrizo o Sabag Montiel había un grupo de gente muy entrenada

Además, Aníbal Fernández aseguró que en las charlas que mantuvo con Cristina Kirchner, "en ningún momento me pidió el relevo de la cúpula de la Federal. No se quejó por la custodia".

No obstante, el ministro de Seguridad destacó que el Protocolo 7 de movimientos de custodia de un funcionario "dice un montón de cosas que a la luz de lo sucedido hay que revisarlas. Están en este momento trabajando con eso para ver cuáles son las cosas que se ratifican, porque evidentemente algunas respuestas tuvo, y cuáles son las que no se deben ratificar".