En su discurso en el Congreso en la apertura de sesiones, además de lanzar una catarata de insultos, el presidente Javier Milei se dedicó a defender la apertura de comercio y a explicar que si se destruyen puestos de trabajo por el ingreso de bienes más barato habrá sectores que crezcan y suplan la caída de esos empleos. Es el corazón de la explicación del cambio de la matriz productiva que está propiciando el Poder Ejecutivo pero que por ahora encuentra límites. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos y el Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), los sectores que están creciendo, como el campo y la minería y la energía, o crean muy poco o están destruyendo puestos de trabajo. Y en esa lista, se suma otro sector que atraviesa la misma paradoja, la intermediación financiera, es decir, el negocio bancario. En pleno auge de la tecnología y las finanzas, con cada vez más gente resolviendo todo con aplicaciones desde el celular, la atención física está camino a achicarse a un mínimo en todo el mundo, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. En este contexto, en las últimas semanas, el banco Santander aceleró con el cierre de sucursales del interior de la provincia de Buenos Aires y profundizó la paradoja de los sectores que para la estadística se expanden, dado que crecen los servicios financieros en este caso, pero en el mercado de trabajo se achican. “Estamos cerrando 9 sucursales durante marzo”, explicaron en la entidad de capitales internacionales. La presencia de esta entidad está en revisión en las localidades de Navarro, Saladillo, 25 de Mayo, Lobos y Las Heras. “Están despidiendo a todo el personal”, aseguró un empleado que se quedó sin trabajo. “El 90% de las transacciones hoy se hacen de manera digital”, explican en el sector bancario, donde además puntualizan que por el impacto del uso de la tecnología la concurrencia está cayendo 30% año tras año, por lo que es indefectible una revisión del modelo de negocios. En el sindicato de La Bancaria que lidera Sergio Palazzo denuncian que el plan es cerrar 40 sucursales y apuestan a una audiencia el próximo miércoles para tratar de reducir el impacto en puestos de trabajo. Desde el banco indicaron que “la forma en la que las personas se relacionan con los servicios financieros está evolucionando de manera sostenida hacia modelos cada vez más digitales, simples y disponibles en todo momento”. A su vez, la compañía de capitales españoles resalta que está aplicando cada vez más inteligencia artificial para atender de manera personalizada a los clientes con asistentes virtuales, lo que contribuye cada vez más a manejar todo a distancia sin necesidad de acercarse a un mostrador físico. “Estas iniciativas se complementan con una red con más de 1000 cajeros de banca automática, considerada una de las más modernas del país, que refuerza la experiencia omnicanal”, indica el banco, que no precisa cantidad de puestos de trabajo en juego. Desde el sindicato, en tanto, se declararon en “alerta y movilización” e indicaron que el banco está “modificando rubros en los recibos de sueldo, lo cual impacta de manera directa en la percepción salarial de las y los trabajadores”. De acuerdo con datos que maneja el sistema bancario en forma global, para todas las entidades financieras en todas las provincias, a fines de 2024 había en todo el país unas 4800 sucursales en funcionamiento. A fin de 2025, en tanto, se habían registrado 250 cierres con impacto disímil en el empleo de acuerdo el caso. De acuerdo con datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la intermediación financiera aparece entre los sectores ganadores de la economía, con un crecimiento del 18,7% desde el promedio de 2023 al promedio de 2025. Pero en el mismo tiempo, el empleo formal se redujo 2% en el sector por lo dicho, la irrupción masiva de la tecnología. Se trata de una rareza de acuerdo con los economistas que miran los períodos recientes en los que habitualmente cuando hay un ciclo de crecimiento se expande el empleo. El caso del sector de minería y energía también crece en ese período 15% pero el empleo formal se retrae 3,3%, por el impacto del derrumbe del empleo en los yacimientos maduros del mundo del petróleo especialmente, que frena inversión para volcar fondos en Vaca Muerta, Neuquén. El agro, en tanto, tuvo un salto de casi 41% entre 203 y 2025, pero la creación de puestos de trabajo apenas trepó un 1,9%. Se trata de una discusión que cruza el momento económico en el que el Presidente ataca a empresarios que sufren la competencia externa y lo justifica diciendo que los puestos que se pierdan por la apertura serán compensados por otros sectores. Lo dijo con todas las letras en la apertura de la asamblea legislativa, cuando señaló: “Ahora el consumidor ahorra dinero al comprar el bien importado y ese dinero lo utilizará para comprar otros bienes, generando así puestos de trabajo en otro sector de la economía”. “En definitiva, suben los salarios, los precios son más bajos, se consume más y el bienestar aumenta. Ganan 48 millones de argentinos y pierden unos pocos: los empresarios que son ineficientes y los políticos corruptos”, agregó.