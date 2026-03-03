El barril de crudo Brent para entrega en mayo escaló este martes más de un 5% en el mercado de futuros de Londres. Cotizaba en torno a los u$s 82, impulsado por la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente. La referencia europea del petróleo tocó los u$s 82,12 a las 9:22 GMT. Eso representa un avance del 5,63% respecto al cierre del lunes. Luego moderó levemente su alza. El movimiento se produce tras una escalada bélica sin precedentes recientes. Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra Irán, que respondió con bombardeos sobre objetivos en países vecinos del Golfo Pérsico. En las primeras horas del lunes, el Brent llegó a subir más de un 13%. Fue su primera reacción al inicio de las operaciones militares contra territorio iraní. Los mercados respondieron con alarma inmediata. El trasfondo del conflicto tiene raíces en años de tensión acumulada. Las disputas por el programa nuclear iraní, las sanciones occidentales y los ataques a través de grupos proxies habían llevado la relación entre Teherán y Washington al límite. La chispa que detonó la escalada fue una serie de incidentes en el estrecho de Ormuz. Irán había amenazado con bloquear ese corredor vital, por donde pasa el 20% del petróleo que circula por vía marítima en todo el mundo. El presidente Donald Trump declaró que la operación podría extenderse “más de cinco semanas”. Esa declaración encendió aún más las alertas entre inversores y analistas energéticos globales. El profesor Jan Rosenow, de la Universidad de Oxford, advirtió que todo depende de la duración del conflicto. Si se resuelve rápido, el impacto será acotado. Si se prolonga, los precios minoristas de energía se verán afectados. Emma Wall, de Hargreaves Lansdown, señaló que la tensión en Ormuz mantiene presión sobre la oferta. Sin embargo, consideró que la perturbación podría ser transitoria si el conflicto se resuelve con rapidez. Los inversores permanecen atentos a cualquier señal sobre el tráfico naviero en el estrecho. Ormuz es controlado por Irán y representa un cuello de botella crítico para la economía global. Por ahora, los mercados operan en modo de máxima cautela. La combinación de incertidumbre militar, amenaza de bloqueo y declaraciones ambiguas de Trump mantiene el crudo bajo fuerte presión alcista. Con información de EFE y Reuters.