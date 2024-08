Tamara Pettinato rompió el silencio: "Hay un solo villano en esta historia y no soy yo"

Tras la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género y la aparición de un video suyo donde se la ve tomando cerveza con el expresidente en su despacho presidencial, Tamara Pettinato reapareció y habló por primera vez del tema.

Lo hizo en su ciclo de stream Final Feliz (Esto es Blender), uno de los tres programas de los que participa como panelista - los otros son Bendita TV (El Nueve) y el ciclo ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos)-, pasadas las 23.

Allí la panelista salió a defenderse de las críticas que recibió desde que se desató el escandalo a nivel nacional por sus imágenes en Casa Rosada con Fernández.

"Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta VIP, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan...", dijo en el inicio de un monólogo que duró poco más de tres minutos.

En esa línea, continuó: "Que también me quise levantar a (Javier) Milei, que me escape, que me escondí en el sur del país. Que me fui ahí, a esconderme, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia cuando no se podía salir y que salí escondida en un baúl..."

La panelista también aludió a la cifra que habría recibido por ser contratada por la gestión de Alberto Fernández para una presentación del programa Precios Justos en 2022: "Que cobré 4500 dólares por un trabajo que me consiguió él, por supuesto".

Posteriormente, mencionó las especulaciones sobre el vínculo que habría tenido con el gobierno kirchnerista: "Que tengo contratos varios con el Estado, que saqué provecho y mucha plata por él...".



"Estas son algunas de las cosas que escuché sobre mi en una semana por haber ido a comer un día a la Casa Rosada y quedarme a almorzar después de grabar una entrevista", afirmó, visiblemente irritada.

Y cargó contra sus colegas: "No lo escuché de gente común que te escribe en las redes o haters, como les dicen. Lo escuché de periodistas que tienen que decir la verdad porque el compromiso es informar para que esa gente que los ve, forme una opinión, vaya y te putee en las redes".



La respuesta a Javier Milei

El actual presidente también fue mencionado en medio del monólogo: "Lo escuche de ellos y lo escuché del Presidente actual, Milei. diciéndome prostituta y que soy parte de una asociación ilícita".

"Personas que son responsables teniendo un micrófono, que tienen la responsabilidad de informar, son las que dijeron estas cosas y muchísimas más porque estás son solo algunas de las que me crucé por ahí", remarcó, enojada.

Pettinato aludió, por último, al video que se conoció y aclaró que no estaba en su teléfono.

"No salió de mi. Lo tenía una sola persona. Dos, me enteré después y con un video de un almuerzo, corrieron el foco por completo de lo importante: una denuncia por violencia de género y mezclaron todo cuando acá lo serio es esa denuncia que se tiene que investigar, y escuchar a la víctima", detalló.

Y continuó: "Me piden explicaciones a mi cuando no soy la persona que tiene que explicar. Yo me quedé en un almuerzo con el único que te puede invitar y entré con cuatro personas más".

Y cerró: "No tengo más nada que aclarar. Lo que aclaré está en mis redes en un comunicado y lo pueden ir a ver ahí, donde también van a ver las puteadas porque la gente ve y después repite. Hay un solo villano en esta historia y no soy yo".