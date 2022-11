Swap con China: cómo puede impulsar las importaciones bajo el SIRA

El acuerdo alcanzado entre los primeros mandatarios, Xi Jimping de República Popular de China y Alberto Fernández de la Argentina, representa una cuota de oxígeno para desembolsar los dólares que demanda el sector industrial para no mostrar un parate en el último tramo del año.



Luego de meses de fuertes advertencias, octubre encendió alarmas en término de actividad económica que se consolidarán en noviembre, por los efectos del control sobre las importaciones a través del Sistema Importador (SIRA), pero podrían revertirse en diciembre.

Dólar, reservas y elecciones: las cuentas que saca Sergio Massa y el contrapunto con el FMI



Definiciones de Sergio Massa: para qué servirán los dólares de China y la pelea con el FMI por la tasa de interés



En un contexto de "fuerte restricción externa" que se agudiza por la escasez de agrodólares - por la fuerte sequía-, la salida que encontró el equipo económico que conduce Sergio Massa , fue recurrir a China para ampliar la disponibilidad de divisas del intercambio comercial a través del Banco Popular Chino y el Banco Central (BCRA).

"Argentina tiene un swap con China por u$s 18.000 millones y lo que se acordó es que 5000 millones del total sean de libre disponibilidad para trabajar en el mercado único y libre de cambios con los otros más de u$s 5000 millones que ya tiene Argentina", explicó Massa en relación al alcance del acuerdo que, en concreto, fortalece la disponibilidad, pero no aumenta las reservas .

Tanto Economía como sectores industriales, hacen una lectura positiva del anuncio, por el peso de las importaciones de origen asiático en la balanza comercial entre la Argentina y China y estiman que puede abrir "aunque a cuentagotas, un grifo que se endureció a lo largo del año ", por la falta de dólares.

los números que explican el cepo importador

Los números indican que, además de los 7000 millones de dólares que demandan, en promedio, las importaciones, cada mes, el Gobierno deberá afrontar en los próximos tres meses importaciones devengadas por más de u$s 9000 millones , con una campaña que hasta marzo no ingresará más de u$s 10.000 millones, por el efecto de la sequía que redujo a la mitad la perspectiva para la cosecha fina.

Argentina rompió el pronóstico de inflación de la OCDE y el FMI publicó la receta para bajarla



Misión al FMI, cierre anticipado del año y metas 2023: qué buscará Argentina en Washington DC



Por el momento el Gobierno logró ceder la presión contra el Banco Central, con el triple filtro que puso con el nuevo sistema donde controlan Comercio; Aduana y Afip y el BCRA, y autorizaciones que pateó a entre 60 y 180 días -mayormente- que comenzarán a ejercer más presiona desde el 23 de diciembre , cuando se hagan efectivos los primeros accesos al Mercado Libre y Único de Cambio (MULC) para importadores que debutaron en SIRA.

riesgo para la actividad

Aunque la mayoría de las variables de la actividad económica se mantienen en terreno positivo en la comparación interanual , algunos datos dan cuenta de la desaceleración que se advirtió para el segundo semestre.

De acuerdo con el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad industrial tuvo en septiembre un crecimiento interanual del 4,9%, sin embargo, en relación con agosto, hubo una caída del 3,6% en la medición sin estacionalidad.

"En un marco de mayores restricciones sobre las importaciones ", según describió la entidad "para los próximos meses, el escenario es desafiante", planteó el informe industrial y advirtió sobre el impacto sobre la producción y las perspectivas para el último trimestre.

El acuerdo secreto de Massa con China para captar inversiones y dólares



China avanza en Argentina: Swaps, litio, un enviado de Sergio Massa y la central nuclear



La misma tendencia reflejó el estudio que elabora el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), según el consumo de energía medido por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), al mostrar un leve descenso (-0,2%) en la actividad industrial entre agosto y septiembre, aunque creció 3,3% interanual .

Al comparar la producción de vehículos de septiembre contra agosto 2022 , desde la Asociación de Fabricantes de Autopartes (AFAC), marcaron una caída del 3,4%, aunque la actividad acumula 2,8% de crecimiento.

El Gobierno mostrará un fuerte superávit comercial en octubre para descomprimir presión para devaluar



Importaciones SIRA: planifican "mesa" para destrabar el acceso a dólares en insumos



La entidad atribuyó la retracción a la "complicada situación de trabajo en un contexto de incertidumbre para los próximos meses, debido a f altantes de ciertos insumos y la actitud de proveedores de insumos del exterior que no aceptarían los plazos de pago establecidos por la normativa de 120/180 días ".



La actividad continua en los niveles más altos de producción de los últimos cinco años; si se tiene en cuenta el acumulado enero-septiembre, la industria creció 6% versus igual período de 2021, por eso, el mayor desafío es evitar que la caída se consolide, sobre el inicio de 2023.

China reactiva el crédito y le da aire a dos obras clave para la Argentina



El Gobierno se entusiasma con una nueva puerta de ingreso de dólares

"El objetivo del equipo económico es sostener el nivel de actividad mientras se ordenan las variables macroeconómicas; los números muestran que, aún con las dificultades que enfrentamos en esta coyuntura, ese objetivo se está cumpliendo", dijo José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo.



Un mercado para explotar

Una economía fuerte, con una clase media de 400 millones de personas, ocho veces más que la argentina, representa hoy un "salvavidas" para la Argentina, pero también China es un mercado con potencial para ampliar las exportaciones.

Con ventas por u$s 7.132 millones, la Argentina ocupó el puesto número 6 entre los países de la región a los que más le compró China, en 2021, detrás de Brasil (u$s 109.877 millones); Chile (u$s 38.458 millones); Perú (u$s 24.184 millones) y México (u$s 19.142 millones).

En materia de importaciones, la Argentina le compró al gigante asiático por u$s 10.689 millones en 2021, muy por debajo de México (u$s 67.440 millones); Brasil (u$s 53.612 millones) y Chile (u$s 26.292 millones).

Al contabilizar el resto de los países del mundo la Argentina desciende al puesto 48 en importaciones con destino a China (0,3%) y al 45 entre los de destino de sus exportaciones (0,3%).

En términos de intercambio, en los primeros 9 meses del año, la Argentina mantiene un déficit comercial con el banco popular chino de u$s 8.218 millones con importaciones por u$s 5129 y exportaciones por u$s13.347 millones .

La Argentina mantiene un déficit comercial con el banco popular chino de u$s 8.218 millones con importaciones por u$s 5129 y exportaciones por u$s13.347 millones.

grandes oportunidades

Principalmente la Argentina exporta a China materias primas o con poco valor agregado como semillas y frutos oleaginosos; carne; cereales; grasas y aceites animales y pescados; mientras que le compra bienes industrializados como maquinaria y artefactos mecánicos; material eléctrico; productos químicos; vehículos, partes y accesorios , entre otros.

Aunque el país asiático demanda a la región principalmente alimentos, las oportunidades son diversas, incluso en materia de servicios, pero presentan cierta complejidad. "Hay que armar una oferta ajustada al mercado chino y para eso es fundamental estudiar canales de distribución, precios, contactos y la cultura de negocios ", dijo Mariano Mastrangelo, director técnico de Desafío Exportador, un programa de la Cancillería .

De cara a un primer encuentro con un cliente oriental, Mastrangelo, aclaró que "como es un mercado gigante es importante relevar información para determinar si es un caso serio y confiable".