La lluvia alivia al campo pero llega tarde para el trigo, ¿cuántos dólares se perderán?

Las lluvias del fin de semana, que ilusionaban desde la semana pasada a Sergio Massa, trajeron alivio a algunos sectores del campo pero no movieron del lugar las perspectivas que trazó la Bolsa de Comercio de Rosario, este viernes, en un informe donde anticipó una pérdida de más de u$s 2000 millones en las exportaciones de trigo, en relación al ingreso de divisas de la campaña anterior.



A sólo 20 días de comenzar formalmente la nueva campaña, la estimación de producción de trigo de la cosecha 2022/23 volvió a bajar a 11,8 Mt, con un rinde nacional potencial de 23 qq/ha, según Guía Estratégica para el Agro (GEA-BCR).



¿Otro golpe a la falta de dólares? Se derrumban las estimaciones de cosecha y crece la preocupación

El dólar soja vuelve a escena: la sequía apremia, las reservas caen y los reclamos crecen

"Este deterioro en la producción es particularmente grave en la zona núcleo , diezmando los ingresos del sector productor", señalaron desde la BCR y explicaron que c on los nuevos valores la pérdida estimada para los productores de zona núcleo asciende a los 650 millones de dólares, considerando un rinde promedio de 15 qq/ha y 391.000 hectáreas de superficie perdida .

La caída se explica, por un lado, por las hectáreas no cosechadas por los efectos adversos del clima que se estiman en u$s 307 millones ; mientras que el efecto de una baja en el rinde efectivo y la consecuente caída del margen bruto registrado en las 920.000 hectáreas restantes suman otros u$s 343 millones .

Por su parte, al calcular el costo de oportunidad de la nueva campaña en exportaciones el informe estima u$s 2.221 millones de pérdida, en línea con un nivel de despachos que sigue a la baja en torno a las 7 millones de toneladas, 2 Mt respecto a octubre, y más de la mitad de lo que se exportó en la campaña 21/22 (14,5 Mt).

Reservas complicadas: la liquidación del agro colapsó 80% y el mercado proyecta un waiver con el FMI

¿Sequía de dólares?: la falta de lluvias ya afectó de forma "severa" a 7 millones de hectáreas y pegará a las reservas - El Cronista

Por su parte, advirtió el relevamiento, t ambién el consumo doméstico deberá reacomodarse a una oferta más restringida, pasando de 6,9 Mt en las últimas campañas , a un volumen de 6,4 Mt para el ciclo 2022/23, debido a la relativa inflexibilidad a la baja que caracteriza a la demanda interna.

menos dólares, más tensión

Al comparamos la evolución de las exportaciones de trigo valuadas en dólares a lo largo de los últimos 10 años, vemos que las de 2022/23, serán las más bajas de los últimos tres años mientras que la pérdida de superficie cosechada a nivel nacional es la más alta en cuatro décadas.

Matías Campos, técnico del área de Agricultura del Movimiento CREA, que agrupa a empresarios del agro, destacó que "las pérdidas productivas y económicas, además de generar problemas serios, tanto a las empresas agrícolas como a las comunidades en las cuales éstas se desenvuelven, también impactarán a nivel nacional al proveer una menor disponibilidad de divisas para el año 2023 .

Frente a este escenario el equipo económico concentra la atención en la salida de divisas del Banco Central, para cumplir la meta de acumulación de reservas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que actualmente revisa los números del tercer trimestre del año.

Importaciones y tasas: las advertencias del FMI para Argentina y un panorama global "más sombrío"

El control a las importaciones pone en riesgo inversiones y el ingreso de dólares para 2023, ¿cuáles son los sectores más afectados?

Luego de la liquidación extraordinaria de u$s 8200 millones que le dio el "dólar soja" y le permitió acomodar "la macro", pese al récord de exportaciones que se alcanzará en el 2022, el Gobierno no cuenta con otro fuerte ingreso de divisas por ventas al exterior hasta marzo de 2023, con la cosecha gruesa.

Dentro de 10 días comenzarán a hacerse efectivos pagos de importaciones de los nuevos pedidos gestionados a través del SIRA que rondarán los u$s 7000 millones que el Central viene liberando al sector cada mes.

Frente a una campaña que no superará la liquidación de 10 mil millones de dólares, las cuentas oficiales van camino a un rojo por el peso de las importaciones devengadas 6 meses atrás , cuando se extendieron los plazos de acceso al MULC - 180 días-.

En un verano con sequía de divisas, según distintas fuentes, el Gobierno deberá afrontar pagos que rondan lo 10.000 millones de dólares.

Aunque el pronóstico es desalentador para la cosecha de trigo, la lluvia es un factor determinante para la soja en su etapa de siembra. "Para el cultivo de trigo están lluvias llegan tarde, aunque pueden poner fin a las perspectivas de caída de rinde" dijo Javier Treboux, economista de la BCR a El Cronista y aclaró que "son beneficiosas" de cara a la siembra de la cosecha gruesa que viene muy atrasada por la falta de humedad en los suelos.