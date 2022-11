Importaciones y falta de insumos: El Gobierno atiende un pedido de las pymes y acelera el plazo para liquidar divisas

Frente a los reclamos que surgieron en las últimas semanas por la falta de insumos, a partir de la puesta en marcha del nuevo sistema de control (SIRA), el titular de la Aduana, Guillermo Michel, anunció cambios en materia de exportaciones e importaciones que tienen como objetivo optimizar el uso de divisas e incrementar la disponibilidad en el corto plazo.

Por un lado, el Gobierno le cumplirá un pedido a las pymes a partir de la ampliación a u$s 3000 dólares en cinco embarques por año, en el marco de una excepción al Régimen Courier, que no se modifica en términos generales. La medida resulta fundamental para la provisión de repuestos que alivia a sectores autopartistas que son proveedores directos de la industria automotriz y naval, entre otros .

"Para no afectar ningún proceso productivo, le vamos a dar la oportunidad a todas las pymes que importan repuestos, piezas chicas para una máquina o bien de capital, que lo puedan hacer a través del régimen de courier; a partir de un beneficio podrán importar hasta 5 embarques al año de hasta 3000 dólares ", describió.

Además, durante su participación en el Tercer Congreso Industrial que organiza Industriales Pymes Argentinos (IPA) , el director general de la Aduana, cuestionó el rol de "empresas u organizaciones que arman carpetas para simular exportaciones de granos con el único fin de no liquidar divisas", y anunció que desde este jueves se endurecerán los controles.



En este sentido Michel contó que ya firmó el decreto para solicitar a las firmas exportadoras que no liquiden en el plazo de 30 días, que presenten un seguro de caución frente al saldo que deben ingresar en dólares. "La empresa que pasado el mes no cumple la liquidación de divisas, para no ser suspendida del registro exportador, va a tener que mostrar una justificación, ya sea falta de pago de un cliente en el exterior o, de lo contrario, un seguro de caución" , describió.

La nueva disposición otorgará un plazo de 30 días adicionales al tiempo normal que establece el Banco Central para liquidar divisas. " Esto no afecta a ninguna empresa real, al hombre de campo ni a la producción; estamos atacando maniobras irregulares de exportación para no ingresar divisas al país" , precisó.

"No tengo miedo a equivocarme, lo importante es subsanar lo que haga falta", dijo Michel al cerrar su exposición y anticipó que seguirán monitoreando la sobrefacturación de importaciones, gestionando las medidas cautelares, pero, desde ahora también, con mayor atención en la falta de liquidación de empresas exportadoras

Ante un público sediento de respuestas, Michel también confinó otro de los pedidos que nació del corazón de las pymes. "Ya está disponible el cupo de $50.000 rotativo para anticipo de importaciones", dijo y el auditorio aplaudió.

Daniel Rosato, titular de IPA, agradeció a Michel su participación en el Congreso y calificó de "histórico" el trabajo del funcionario en el sentido de atacar las importaciones ilegales para defender las divisas y el trabajo argentino, a la vez que permite habilitar los dólares para que ingresen los productos necesarios para la producción.

un dólar para las pymes

"Este Congreso tiene una particularidad, busca generar propuestas frente a toda la problemática de la industria pyme nacional; tenemos sectores muy complicados por la falta de insumos, materias primas como consecuencia de la falta de dólares, que, al mismo tiempo, genera inflación", destacó Rosato.

"Si bien exportan e importan a dólar oficial, las demoras y faltantes comienzan a encarecer la producción", agregó y apuntó a un pedido que nació tres meses atrás: el "dólar pyme".

En este sentido, valoró que una nueva valuación llegue a las economías regionales, a partir de los últimos anuncios que hizo el ministro de Economía, Sergio Massa, pero aseguró que la medida debe llegar a las pymes exportadoras "para no pierdan dinero o dejen de exportar".

El empresario industrial señaló que un tipo de cambio preferencial es fundamental para que las pymes se puedan integrar a la cadena de valor de actividades con amplio potencial como la industria petrolera y la minería que generan empleo y atraen inversiones del exterior.