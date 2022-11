Dólar, reservas y elecciones: las cuentas que saca Sergio Massa y el contrapunto con el FMI

Sergio Massa saca cuentas y las reservas acumuladas previstas para este año le alcanzan para cumplir la meta del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en medio del seguimiento del cierre del tercer trimestre que trajo al staff a Buenos Aires y que terminará a fin de mes. La definición llegará de cara a la revisión del cuarto trimestre, cuando además los objetivos para 2023 serán renegociados.

"Argentina tiene un swap con China por u$s 18.000 millones y lo que se acordó es que 5000 millones del total sean de libre disponibilidad para trabajar en el mercado único y libre de cambios con los otros más de u$s 5000 millones que ya tiene Argentina", volvió a explicar el ministro sobre la "ampliación" del swap que no es tal. Lo que sí amplía es el poder de fuego del BCRA tras una semana donde la 'estabilidad' de los 100 días terminó en desarmes de inversiones en pesos que fueron a presionar a los dólares financieros.

Importaciones y tasas: las advertencias del FMI para Argentina y un panorama global "más sombrío"



Bono de fin de año: la estrategia de Sergio Massa para recomponer ingresos



"Vamos a terminar el año con más de 6500 millones de reservas acumuladas propias", evalúa Massa mientras sostiene que la invasión de Rusia a Ucrania le costó más de u$s 5000 millones a la Argentina por la suba de los precios de la energía, fertilizantes y el trigo. En ese marco, le reclama al Fondo que "como prestamista de última instancia", cumpla con el compromiso de colaborar con los países de ingresos medios.

El 2023 pone presión sobre Sergio Massa que la traslada al FMI y su 'responsabilidad' de ayudar por la guerra

El 2023 electoral pone presión sobre el Ministro de Economía y sobre el Fondo Monetario, que en cada revisión aclara que la posibilidad de cumplir con las metas se aleja a medida que se acercan los comicios.

"El hemisferio Sur ya pagó la guerra porque el aumento de los precios de los combustibles, de los granos, de los fertilizantes", enfatizó Massa en diálogo con Futurock el domingo, antes de que el Mundial de Qatar tuviera su puntapié inicial. "Todo está reflejado en las cuentas públicas de los países de la región desde junio de este año", agregó. Y reconoció que el Fondo plantea que el costo es menor al que calcular Argentina, porque hubo un aumento de volumen de exportaciones. El precio de la guerra, entonces, oscila entre u$s 3200 y 5200 millones.

Massa le puso un "precio" a la guerra y se lo detalló al FMI en un informe con un pedido concreto



Sergio Massa: "Para abril queremos inflación del 3%"



Hay u$s 2000 millones de diferencia -equivalente a los pagos refinanciados con el Club de París- pero en definitiva lo que el ministro plantea es que, dólar más o menos, el FMI asista moderando las exigencias de un acuerdo que para la mayoría de los analistas ya es laxo.

Kristalina Georgieva le retrucó a Massa que la Argentina tuvo un aumento de exportaciones por la guerra

"Lo que se genera es la discusión sobre quién tiene que hacerse responsable, quien absorbe los costos económicos de la guerra. El FMI tiene la responsabilidad de ayudar a países de ingresos medios y bajos. A partir del cierre del cuarto trimestre y la prospectiva 2023, hay que discutir qué significa que el Fondo absorba esa responsabilidad que impacta en el desarrollo de Argentina", planteó Massa tras la reunión con Kristalina Georgieva.

dólar soja y economías regionales

Para ganar poder de fuego en las reservas y aliviar el cepo importador del SIRA, en tanto, Massa no cierra la puerta al "dólar soja 2", por el que se liquidaron u$s 8000 millones. Pese a eso, "desde el fin del dólar soja, las ventas del BCRA suman casi u$s 1.500 millones", destacó Ecolatina, el 25% de todos los dólares comprados en septiembre.

Definiciones de Sergio Massa: para qué servirán los dólares de China y la pelea con el FMI por la tasa de interés



El brasileño Ilan Goldfajn, nuevo presidente del BID: los planes del duro negociador ante Argentina en el FMI



Hoy el campo sigue sin liquidar 12 millones de toneladas, lo que representa unos u$s 7000 millones más de acuerdo con la consutlora. El Ejecutivo analiza la media según los volúmenes de demanda, precios internacionales y "situaciones extraordinarias", según lo catalogó el accionista del Frente de Todos. Para esta semana, en tanto, se espera el tipo de cambio diferencial para economías regionales que prometió Massa.

Para 2023, en tanto, el Gobierno espera ampliar la base de tributación y conseguir más dólares con el intercambio de información fiscal automática con los Estados Unidos. Los funcionarios no descartan un blanqueo aunque indican que no es el objetivo principal.