Está claro que con un aumento esperado de menos del 16% del tipo de cambio oficial, como prevé el último relevamiento de expectativas de mercado que realiza el Banco Central, y más del 30% de inflación esperada para este año, el tipo de cambio real se atrasa aún más. Eso no le impide al BCRA realizar compras aunque le cueste acumular reservas para honrar todos los compromisos en dólares. “Pero los exportadores cuando ven esas señales actúan y es lógico que se dolaricen, más teniendo en cuenta el incremento en el precio del gasoil y de los fertilizantes que golpean la ecuación de ingresos y costos del sector agropecuario. Siempre ocurrió y más en esta coyuntura de apreciación del tipo de cambio real”, advierte Gustavo Neffa, director de Research for Traders. Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, agrega que el nivel de tasas de interés puede estar justificando el movimiento en el mercado, lo que le impide al Central acumular más dólares en el trimestre dorado de la liquidación de la soja, como es abril, mayo y junio, que por el retraso ahora puede extenderse hasta julio. Pero de todos modos ve un escenario que recrea la situación previa, con los precios bajando a niveles más bajos en dos semanas y media. “No me suena una reacción desmedida de la demanda de privados, puede ser que haya comenzado el proceso de giro de dividendos de ejercicios económicos finalizados en diciembre de 2025. Igual, no todos los productores venden y se dolarizan, eso es variable: básicamente lo hacen los agropecuarios, ya que algunos ahorran en dólares”. Mariano Ricciardi, titular de la consultora BDI, hace hincapié en otro dato clave: “Con una brecha cambiaria muy baja o prácticamente inexistente, muchos productores tienen más incentivos a vender, liquidar y ordenar capital de trabajo, pero al mismo tiempo parte de esos pesos vuelve rápidamente a dolarizarse”. Por eso considera que el BCRA puede comprar, pero no necesariamente acumula al ritmo que sugeriría la liquidación bruta del campo. Pero la clave no es solo cuánto liquida el campo, sino cuánta demanda de pesos logra sostener la economía. “Si la inflación baja pero la confianza todavía no alcanza para que empresas y productores se queden en pesos, la acumulación de reservas va a ser más lenta”, sugiere. El analista financiero Mauro Mazza se basa en cifras: en trigo se vendió 52%, en maíz 28% y en soja 12%. Lo que más ha vendido el productor es maíz, pero tanto en soja como en trigo viene atrasado, especialmente soja por el atraso que tuvo la cosecha. “El productor que vende el poroto para comprar dólares tiene detrás una estrategia, sino se queda sobre el poroto. Además hubo bastante ruido estos días con una posible baja de las retenciones, lo que limita y mucho la entrega del físico". “Algo que no creemos que pase porque los márgenes fiscales están muy finos, más cuando la Corte Suprema falle a favor de la ley de universidades que deja al Tesoro prácticamente sin superávit”. Los productores esperarán a ver qué pasa en China con el viaje de Trump, ya que la soja Argentina está muy barata y necesita recomposición. “El productor que vende soja y dolariza es porque se siente cómodo con el precio actual, creo que esos hoy son pocos. Aún no vimos una avalancha dolarizadora de los productores”, señala Mazza. Si algo de esto se ve será a finales de mayo o junio, pero algo es cierto: si la soja sube 10% en Rosario se verá una fuerte oferta de venta. Muy pocos se quedarán especulando con una depreciación del peso o una baja testimonial de las retenciones del 2% para que se anuncie en el marco de La Rural de las vacaciones de invierno. “Junio nos preocupa un poco, ya que se suma la venta del productor y la potencial dolarización, con aguinaldo y con el Mundial, por lo cual quizás veamos una recomposición de precios del dólar”, vaticina. De hecho está estimando una sobredemanda de entre u$s 700 millones y u$s 1000 millones, que cree impulsará al tipo de cambio entre junio y julio, en especial si la Argentina avanza hacia las rondas finales del Mundial, ya que habrá más argentinos que se quieran ir a verlo y demanden divisas para irse.