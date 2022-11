El Gobierno mostrará un fuerte superávit comercial en octubre para descomprimir presión para devaluar

El superávit comercial de octubre sería algo superior a los 1700 millones de dólares, el más alto desde agosto de 2021, según estimaciones preliminares que maneja el Gobierno. Un fuerte salto en las exportaciones de bienes primarios (con saldos del "dólar soja") e industriales contrasta con un freno generalizado en la importación, producto de la aplicación del nuevo Sistema de Importaciones (SIRA) y de la administración de divisas.

Los números que circulan por despachos oficiales y a los que accedió El Cronista en exclusiva muestran que el país exportó por u$s 7823 millones e importó por u$s 6111 millones en octubre, lo que arroja un saldo positivo de u$s 1712 millones. El dato contrasta con el superávit de septiembre de u$s 414 millones, precedido por un trimestre de déficits mensuales. Hasta el momento, el mejor resultado comercial del año fue en abril, con u$s 1454 millones, según el Indec. El organismo oficial informará el Intercambio comercial el martes 22.

Más exportaciones

La exportación de productos primarios creció, en dólares, 29% anual, hasta los u$s 2351 millones. La de bienes industriales también tuvo un bien desempeño, con una suba del 18% anual, a u$s 2273 millones. La venta de combustibles aumentó 17% (u$s 691 millones) y la de manufacturas del agro cayó 7%, aunque siguió siendo la que aportó más divisas: u$s 2507 millones.

Freno a importaciones

El mejor desempeño exportador, comparado con los meses previos, contrasta con un visible freno en las importaciones. Estas crecieron 16% anual, pero desaceleraron con fuerza desde meses previos. En el acumulado enero - octubre, las importaciones aumentan a un ritmo del 38% contra 2021.

El mes pasado, la compra de combustibles creció 70% anual y requirió u$s 669 millones. El resto de los ítems muestran una desaceleración importante. Bienes Intermedios, por ejemplo, creció apenas 5% interanual (u$s 2345 millones). El dato de estos insumos productivos contrasta con la expansión del 24% anual que acumula en los diez meses de 2022.

Las Piezas y partes de bienes de capital mostraron un aumento del 22% (u$s 1212 millones) que se contrapone con un crecimiento del 31% acumulado en el año. Bienes de capital y Bienes de consumo crecen 10 y 11% anual, respectivamente, mientras que en el año acumulan 30% y 24% de expansión.

Superávit vs devaluación

El mix de cepo importador más duro y mejor desempeño exportador dio paso a una mayor acumulación de dólares, en momentos en que el Banco Central lleva un mes y medio de ventas netas en el mercado único por unos u$s 1500 millones.

Pero también le sirve al Gobierno para resistir las presiones devaluatorias. O, al menos, a una parte del Frente de Todos. Este martes, el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, descartó una unificación cambiaria vía devaluación por el temor a un rodrigazo. "Faltan u$s 20.000 dólares en las reservas", afirmó, aunque admitió que para eliminar la brecha el tipo de cambio debería estar en un nivel intermedio entre el dólar oficial y el paralelo y que eso supondrá "un componente devaluatorio".

De los números de balanza comercial de octubre, otras fuentes del Gabinete Económico infieren que la devaluación no es necesaria, porque las exportaciones de bienes industriales crecen a 20% anual en el acumulado enero - octubre y totalizan casi u$s 19.296 millones, casi el doble que en el pandémico 2020 y un 50% por encima de los valores de 2019.

En lo que va de 2022, las exportaciones aumentan 15% interanual y totalizan u$s 74.951 millones a valor FOB, de acuerdo con los datos oficiales. Las importaciones CIF suben más del doble, 38%, hasta los u$s 70.631 millones. Pero este año se importó 156% más en Combustibles, con una diferencia de u$s 7248 millones. En ese contexto, aun con exportaciones en los valores más altos en al menos cuatro años, el superávit comercial de u$s 4320 millones es exiguo si se lo contrasta con los casi u$s 14.000 millones que se habían acumulado hace un año y los más de u$s 11000 millones de los dos años previos.