Definiciones de Sergio Massa: para qué servirán los dólares de China y la pelea con el FMI por la tasa de interés

El ministro de Economía, Sergio Massa realizó un balance de sus primeros 100 días al frente del Ministerio de Economía, y destacó los avances en materia financiera alcanzados durante las reuniones del G20 en Indonesia que incluyeron, entre otros, la ampliación del swap de monedas con China que permitirá al Banco Central duplicar sus reservas de libre disponibilidad y, así, garantizar la demanda de importaciones para mantener el nivel de actividad.

"La liberación de parte del swap en el acuerdo con China permite a la Argentina tener disponible para trabajar en el mercado único y libre de cambios u$s 10.000 millones. Esto implica la duplicación de las reservas de libre disponibilidad para el Banco Central que pasa de tener u$s 5.000 millones producto de la recaudación del dólar soja a u$s 10.000 millones", aseguró Massa en declaraciones a la prensa.

El ministro también destacó el diálogo mantenido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con otros líderes del mundo, que permitió sostener como una demanda común la baja de sobretasas que se aplica sobre países deudores y que le significan a la Argentina un costo aproximado de u$s 1100 millones anuales.

"Esto, además, es importante para los sectores productivos de la Argentina porque le permite acceder al flujo de dólares para los que son insumos y bienes intermedios importados", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

La Argentina le está pagando al Fondo el doble de tasa de interés que por ejemplo al BID y eso resulta absurdo

Por último, dijo que también fue "importante" el "haber dejado ya abierta la discusión respecto al precio de la guerra con el FMI y ya establecido que en diciembre se van a discutir los sobrecargos".

" Argentina le está pagando al Fondo el doble de tasa de interés que por ejemplo al BID y eso resulta absurdo cuando el prestamista en última instancia es el Fondo", concluyó Massa.