Sus diferencias con Caputo y el apodo que le pusieron: qué dijo Guillermo Francos de las internas en el Gobierno

Javier Milei realizó un asado en la Quinta de Olivos para los 87 diputados nacionales que votaron a favor del veto a la reforma jubilatoria. Esta mañana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reveló detalles íntimos de la cena.

"Fue muy importante para el Gobierno, creo que la posibilidad de confraternizar con Diputados de otros sectores políticos aliados que hemos trabajo en conjunto desde principio de año, pese a que al principio tuvimos diferencias por cómo se trató la reforma de ajuste jubilatorio", expresó Francos en una entrevista con Radio Mitre.

"El Presidente está muy contento con esto y quiso encontrarse para conversar con todos ellos. Una tarea que no es habitual, pero que él entiende que la política tiene eso. Se dedicó a la tarea de persuasión y fue una reunión de muy buen tono y mucha camadería", agregó.

Según publicó El Cronista, fue una cena a la cual se buscaba que asistan prácticamente todos los diputados que votaron a favor del veto, entre los que estaban 37 integrantes de La Libertad Avanza, 34 del PRO, tres del bloque MID, tres de Independencia, dos de Producción y Trabajo, dos de Buenos Aires Libre (liderado por Carolina Píparo, que oficializó días atrás su anexión a LLA), uno de CREO y los cinco diputados radicales que se reunieron con Milei un día antes de la sesión y acordaron votar diferente a su bloque.

Qué dijo Guillermo Francos sobre su salud

Además, Francos habló por primera vez de los problemas de salud que lo obligaron a estar internado la semana pasada.



"Fue un tema no demasiado serio, una infección urinaria, que aparentemente yo no sabía que se traslada al estado general. Me contaron que primero fui al Hospital de Pacheco y luego a la Sagrada Familia, que es donde me desperté. Estuve durmiendo un rato", explicó.

"Yo la verdad que no siento el estrés, no me doy cuenta, pero bueno la tarea es demandante y quizás uno le dedica más tiempo que la que el cuerpo resiste", agregó ante la consulta de si se trataba de estrés.

Las diferencias con Caputo

Ayer, Francos, Caputo y Milei se fotografiaron juntos para terminar con las especulaciones. Sin embargo, el jefe de Gabinete reconoció durante el reportaje que es normal que haya diferentes criterios en un equipo de gestión.

"A veces uno tiene su opinión y las diferencias después se saldan, pero estamos en paz, estamos bien, eso no quiere decir que no discutamos otra vez, uno en la gestión tiene puntos de vista distintos", desarrolló Francos.

Y puntualizó: "Hay diferencias de edades también, Santiago es mucho más joven que yo".

Indagado sobre el apodo "viejo gagá" que le habrían puesto en Casa Rosada, Francos respondió: "Mientras me digan viejo, estoy bien, ahora si me dicen gagá empiezo a preocuparme un poco, pero resisto cualquier tipo de examen o análisis por si quieren comprobar".