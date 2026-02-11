La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la nuevo actualización que regirá para jubilados y pensionados a partir de marzo 2026, así como también para las demás prestaciones sociales. El ajuste se basará en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026, de acuerdo a la vigente Ley de Movilidad. El IPC del primer mes del año ascendió a 2,9% y acumuló una variación interanual 32,4%. El primer porcentaje será el que actualizará los haberes de marzo 2026. Con esta actualización, la jubilación mínima pasaría a ser de un monto aproximado a $ 369.672. Y si el Gobierno confirma la continuidad del bono extraordinario de $ 70.000, el haber mínimo ascenderá a $ 439.672 en marzo de 2026. Este adicional tiene impacto directo en los ingresos de jubilados y pensionados que perciben los montos más bajos. El aumento de febrero fue de 2,84%, en línea con la inflación de diciembre, y se extiende a todo el universo de prestaciones previsionales. Los valores actualizados para febrero de 2026 son los siguientes: