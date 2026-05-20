Las revisiones y controles podrían impactar el pago de algunas mesadas en mayo para quienes no tengan su información al día.

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El sistema de pensiones en Colombia contempla distintas revisiones y controles para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo con las condiciones exigidas por la ley. Por ese motivo, algunas personas pueden enfrentar bloqueos temporales en el pago de su mesada.

Estas medidas no implican una suspensión general para todos los jubilados, sino procedimientos individuales aplicados cuando existen incumplimientos, inconsistencias o falta de documentación.

Con la llegada de mayo, muchos pensionados consultan cuáles son las razones más frecuentes por las que Colpensiones puede detener el pago de una mesada y cómo solucionar esta situación.

Cuándo Colpensiones puede suspender una pensión en Colombia

Una de las causales más comunes es la falta del certificado de supervivencia, especialmente para pensionados que residen en el exterior. Si la entidad solicita este documento y no se entrega dentro del plazo indicado, el pago puede pausarse hasta completar la verificación.

También pueden presentarse suspensiones preventivas cuando existen inconsistencias documentales, errores en información suministrada o sospechas de fraude durante revisiones administrativas.

Colpensiones establece procedimientos individuales cuando existen incumplimientos, inconsistencias o falta de documentación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En el caso de quienes reciben pensión por invalidez, la ley exige revisiones médicas periódicas para confirmar que se mantiene el porcentaje de pérdida de capacidad laboral requerido.

Si el pensionado no asiste a estas valoraciones o el dictamen indica que ya no cumple las condiciones legales, la entidad puede suspender o incluso revocar el beneficio.

Otras causales que pueden afectar el pago de la mesada

Colpensiones también puede bloquear pagos cuando existe un reingreso laboral no reportado, especialmente en pensiones por invalidez o situaciones incompatibles con el beneficio reconocido.

Otra causal posible es aceptar un cargo público incompatible, debido a restricciones constitucionales relacionadas con la recepción simultánea de recursos públicos.

Asimismo, el pago se detiene tras el fallecimiento del titular, mientras se revisa si corresponde una sustitución pensional para familiares beneficiarios.

En otros casos, la suspensión puede originarse por una orden judicial, revocatoria por reconocimiento irregular o falta de actualización de información solicitada por la entidad.

Falta de certificado de supervivencia (fe de vida).

Inconsistencias documentales o sospecha de fraude.

No asistir a revisiones médicas en pensión por invalidez.

Reingreso al trabajo no reportado.

Aceptar un cargo público incompatible con la pensión.

Fallecimiento del titular.

No reportar ingresos adicionales.

Orden judicial de suspensión o modificación del pago.

Revocatoria por reconocimiento irregular del beneficio.

Cómo reactivar una pensión suspendida en Colpensiones

Para recuperar el pago, el pensionado debe presentar la documentación requerida y actualizar sus datos mediante canales oficiales o puntos de atención de Colpensiones.

La entidad revisa cada caso de manera individual y, una vez solucionada la causal, puede reactivar el pago y reconocer mesadas pendientes cuando corresponda.