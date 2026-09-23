CDMX cambió la licencia de conducir para el transporte público: ahora incluirán nuevas evaluaciones digitales para tramitarla

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) implementó modificaciones profundas y obligatorias en el proceso de certificación para obtener la licencia de conducir para el transporte público en la capital del país. De acuerdo con lo establecido en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la digitalización de las evaluaciones busca modernizar y transparentar el trámite.

Este nuevo esquema tecnológico transforma radicalmente los exámenes de conocimientos y pericia mediante plataformas centralizadas.

¿Cuáles son las nuevas reglas para evaluar a los conductores de transporte público en la CDMX?

Conforme a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México por parte de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), el proceso de evaluación deja atrás los criterios descentralizados anteriores para dar paso a un modelo tecnológico de vanguardia. Los cambios son:

Las evaluaciones teóricas y de pericia se realizan de forma directa y exclusiva mediante los sistemas digitales provistos por la propia SEMOVI.

Las pruebas quedan registradas en tiempo real en la plataforma digital de la dependencia, la cual cuenta con protocolos de comunicación cifrada y mecanismos de autenticación avanzada para evitar irregularidades.

El sistema aplica para distintas modalidades de manejo, abarcando las licencias tipo A, A1, A2, B, C, D y E.

CDMX cambió la licencia de conducir para el transporte público: ahora incluirán nuevas evaluaciones digitales para tramitarla Shutterstock

¿Cómo se notifican los resultados de las evaluaciones digitales?

Una vez que el candidato concluye su prueba en el sistema, el flujo de comunicación e impresión de documentos opera de la siguiente manera:

El resultado de la evaluación se le comunica directamente al solicitante a través de un correo electrónico bajo un juicio de competencia.

En caso de obtener una calificación aprobatoria, la persona interesada debe acudir de manera presencial a las áreas de atención ciudadana de la Dirección General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular para continuar con la emisión de su constancia y licencia.

Los plazos para las licencias tipo B, C, D y E

La medida comenzó a ser formalmente vigente a partir del 22 de septiembre, un día después de su publicación oficial. Para garantizar una adaptación ordenada sin afectar la operatividad del sector, la SEMOVI estableció un esquema de fases y periodos de transición:

Licencia tipo B (taxis) : cuenta con un periodo de transición de 60 días naturales. Durante este lapso, instituciones como el CENFES (Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México) pueden atender y concluir las citas que ya se encontraban programadas con anterioridad.

Licencias C, D y E (transporte colectivo, carga y especializado): su transición opera de forma gradual, avanzando conforme se publiquen los estándares de competencia correspondientes en el Diario Oficial de la Federación.

¿Qué cambios se aplican a los centros evaluadores externos?

La Gaceta Oficial de la Ciudad de México emitida por la SEMOVI también transforma el papel de las entidades externas que participan en el proceso: