SIRA: el temor por las importaciones se hizo realidad y ya hay frenos en la industria

El nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que inauguró la gestión del ministro de Economía Sergio Massa este lunes, genera tanta expectativa con alerta en el sector industrial, que demanda para producir en el país, más del 80% de las compras que se realizan en el exterior.

En medio de esto, y luego de varias advertencias en este sentido, en la industria ya se comenzaron a dar frenos de algunas plantas, luego de que semanas anteriores en algunas compañías habían notificado sobre el parate en algunas líneas de producción.

Aunque como herramienta, en general, el SIRA es ponderado por los actores del comercio internacional: exportadores, importadores, agentes de carga y despachantes de aduana, entre otros, sostienen que en la práctica su implementación tiene "el comercio frenado".

En materia de importaciones se preveía un freno de entre u$s 1.000 y u$s 2.500 millones, a partir de la puesta en marcha del nuevo sistema por los desajustes normales que genera el traspaso. Sin embargo, este jueves, se confirmó una información que es, en síntesis, todo lo que el Gobierno quería evitar : que se ponga en riesgo la producción.

"Un problema hoy es que, mientras se pone en marcha, todos los pedidos están con algo de demora ", dijo Marcelo Elizondo, analista de Comercio Internacional y directivo de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y precisó que "en la práctica, lo que plantean los importadores es que se están tratando como licencias no automáticas todos los pedidos (aun los que solían ser automáticas, y no demoraban más de 48 a 72 horas en aprobarse) so pretexto de que el sistema está en inicio de funcionamiento".

"Estamos trabajando para regularizar la provisión de piezas a Fábrica Santa Isabel a la brevedad", confirmaron desde Renault a El Cronista

Como anticipó ayer El Cronista la primera consecuencia directa del desajuste en el traspaso del SIMI al SIRA se confirmó hoy , en Córdoba, uno de los polos productivos del país con fuerte presencia de terminales automotrices y autopartistas.

" Con la implementación del nuevo sistema SIRA, estamos trabajando para regularizar la provisión de piezas a Fábrica Santa Isabel a la brevedad", contó a este medio una fuente de Renault y confirmó que se detuvo la producción. "De momento, solo hemos tenido que las suspender operaciones de hoy jueves 20 de octubre" .

Los empresarios del sector distinguen entre las mejoras en materia de trazabilidad y, de hecho, celebran que se comience a medir mejor a quién se le destinan los escasos dólares que administra el Banco Central, ya que a través de la especulación vía cautelares, sobre o subfacturación, se disputaban las divisas para las actividades que requieren de piezas, insumos y partes para producir en el país ; sin embargo, aseguran que "son momentos difíciles; una transición que se da en un momento muy duro de la economía".

La mayor preocupación se concentra hoy, en el acople entre el anterior sistema y el nuevo. Como un primer gran filtro, el Gobierno, a través de sus distintos voceros, pidió explícitamente a los operadores que desistan de los pedidos vía cautelares para poder hacer nuevas solicitudes en SIRA.

El lunes se dieron de alta más de 10.000 solicitudes, por cerca de u$s 1500 millones pero, al mismo tiempo, otra inmensa cantidad de pedidos se cayó, y hay incertidumbre respecto a cómo se retomarán los trámites que aún no estaban aprobados en SIMI o aquellos que están a punto de vencerse y necesitarán renovación en el nuevo SIRA.



AL LÍMITE

Mientras los operadores se adaptan al nuevo proceso, los funcionarios de las tres patas que intervienen en el proceso de autorización de importaciones, la Aduana y la Afip; la Secretaría de Comercio y el Banco Central, recepcionan reclamos e inquietudes del sistema que, ya avisaron, es "perfectible" .

Según precisó una fuente del sector petrolero, en lo que va de la semana se han aprobado apenas "algunas pocas" SIRA que pasaron a estado SALI, pero aclaró que "no se ha respetado el plazo de giro solicitado entre 15 y 30 días, y se les asignó a todas Fecha de Giro a 180 días" .

