El Gobierno asignó de forma provisional 81 millones de euros al proyecto de baterías y almacenamiento de energía de la compañía china Hithium en Navarra. La partida se enmarca en una línea de ayudas del Plan de Recuperación destinada a reforzar la cadena de valor industrial de las tecnologías limpias y sus componentes clave. La decisión coloca al proyecto navarro entre los grandes beneficiarios de la segunda convocatoria del programa, que reparte 165 millones de euros entre unas 40 iniciativas en 12 comunidades autónomas. El anuncio fue realizado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante un evento sobre renovables y territorio, donde también avanzó la asignación de 670 millones de euros distribuidos entre seis líneas para acelerar la transición energética y la electrificación. El proyecto de Hithium en Navarra destaca dentro del programa de ayudas por el volumen de financiación asignado. La compañía recibirá, de manera provisional, 81 millones de euros para una iniciativa vinculada a baterías y almacenamiento energético, una de las áreas que el Ejecutivo considera clave para consolidar una industria limpia con capacidad propia. La propuesta de resolución provisional, consultada por EFE, sitúa a Hithium como beneficiaria de esa partida. La línea de ayudas permite apoyar tanto ampliaciones de plantas ya existentes como nuevos establecimientos industriales. En este caso, el proyecto aparece asociado a la producción de equipos y componentes específicos dentro de la cadena de valor de las tecnologías limpias. El movimiento llega pocas semanas después de que el Gobierno de Navarra cerrara un acuerdo con Hithium para su implantación en la Comunidad foral. Según explicó entonces la Administración navarra, la operación supondrá una inversión inicial de 400 millones de euros y la creación de alrededor de 700 puestos de trabajo, con posibilidad de alcanzar los 1000 empleos en una segunda fase. La dimensión industrial del proyecto también tiene peso estratégico. Navarra será la sede de la primera planta de Hithium en la Unión Europea y la segunda de la compañía fuera de China, después de su instalación en Dallas, en los Estados Unidos. Antes, en marzo, el director ejecutivo de la firma, Jeff Wu, había trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la empresa estudiaba una inversión a corto plazo para desarrollar sistemas de almacenamiento energético en Navarra. Los proyectos de baterías y almacenamiento de energía fueron los protagonistas de esta convocatoria. De las iniciativas seleccionadas de forma provisional, 11 pertenecen a ese ámbito, por delante de las tecnologías vinculadas a la red eléctrica, que suman 10 proyectos, y de la eólica y las renovables marinas, con 7. La explicación está en el papel que cumplen las baterías dentro del nuevo sistema energético. A medida que crecen las energías renovables, también aumenta la necesidad de almacenar electricidad para utilizarla cuando no hay viento o sol suficiente. Por eso, el desarrollo industrial de baterías ya no se interpreta solo como una apuesta tecnológica, sino como una pieza relevante para la seguridad energética y la competitividad. La convocatoria, conocida también como Renoval 2, se orienta a reforzar la cadena de valor renovable. Hithium figuraba entre las empresas solicitantes de estas ayudas con un proyecto centrado en tecnologías de baterías y almacenamiento de energía, producción de equipos y componentes específicos, y creación de nuevos establecimientos industriales. El País Vasco fue la comunidad con mayor número de proyectos seleccionados, con 17 iniciativas dentro de la convocatoria. Sin embargo, por volumen de ayuda, el proyecto de Hithium en Navarra aparece como el más destacado. Esa diferencia muestra que la distribución no solo responde al número de proyectos, sino también a su escala industrial y a la inversión asociada. Además de Hithium, la segunda propuesta por volumen de ayudas reconocidas corresponde a NewIndustry Investa en Vitoria-Gasteiz, Álava. Su proyecto, vinculado a tecnologías de red eléctrica, recibirá unos 11,8 millones de euros, condicionados a una certificación emitida por el auditor de las cuentas consolidadas del grupo. Después se ubican Quantum Hydrogen 8 en Huelva, con 9,3 millones de euros; Power Electronics España en Llíria, Valencia, con casi 7,7 millones; Meins Consulting en Salamanca, con 5,1 millones; y Surion Wind Systems en Agurain/Salvatierra, Álava, con 4,9 millones. Las resoluciones completas se irán conociendo a lo largo de la semana, aunque el Ministerio para la Transición Ecológica ya adelantó las principales características de los proyectos beneficiarios. En conjunto, las seis líneas anunciadas por Sara Aagesen movilizan 670 millones de euros para acelerar la electrificación y reforzar sectores ligados a las renovables, la red eléctrica, el hidrógeno, la energía solar, la eólica y el almacenamiento. La asignación a Hithium marca una señal clara sobre el tipo de industria que España busca atraer y consolidar. La competencia por fabricar baterías y componentes de almacenamiento ya se juega a escala global, y Navarra aparece ahora como uno de los territorios elegidos para esa carrera. En ese mapa, los 81 millones de euros no funcionan solo como una ayuda pública: también operan como una apuesta por ocupar un lugar en la nueva economía de la energía.