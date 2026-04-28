Fibra Next distribuyó el 100% del flujo generado en el primer trimestre de 2026, equivalente a MXN$ 1,511.4 millones, en un periodo marcado por la integración de portafolios industriales, mayor estabilidad operativa y altos niveles de ocupación. “La distribución es equivalente al 100% del AFFO generado durante el trimestre”, informó la Fibra en su reporte financiero. La cifra implica que la totalidad del flujo disponible fue entregado a los tenedores de certificados, en un entorno de consolidación tras la incorporación completa de activos industriales clave. Los ingresos totales ascendieron a MXN$ 2,790.4 millones, impulsados por la incorporación de los portafolios Júpiter y FUNO industrial, así como por incrementos en renovaciones de contratos y ajustes inflacionarios. También contribuyó el efecto del tipo de cambio en rentas denominadas en dólares, lo que fortaleció el desempeño del trimestre. La ocupación del portafolio se ubicó en 97.8%, con un avance de 10 puntos base respecto al trimestre previo, reflejando estabilidad en la demanda de espacios industriales. Por región, el Centro se mantuvo en 98.2%, Bajío y Occidente subió a 97.4%, el Norte permaneció en 96.7%, mientras que Mercados Secundarios bajó a 99.4%. El flujo ajustado (AFFO) alcanzó MXN$ 1,511.4 millones, mientras que los fondos provenientes de operación (FFO) sumaron MXN$ 1,613.6 millones. El ingreso operativo neto (NOI) fue de MXN$ 2,501.2 millones, con un margen de 89.6%, mientras que la UAFIDA se ubicó en MXN$ 2,384 millones, con un margen de 85.4%, manteniendo altos niveles de eficiencia operativa. Los gastos e ingresos por intereses netos ascendieron a MXN$ 770.4 millones, principalmente por el reconocimiento de tres meses completos de deuda consolidada y el rendimiento de los recursos obtenidos en la oferta pública inicial y subsecuente. El valor de las propiedades de inversión alcanzó MXN$ 153,814.1 millones, impulsado por la adquisición de Calopark y anticipos de inversión. El patrimonio del fideicomiso creció 0.6% a MXN$ 112,112.7 millones, apoyado por utilidades del periodo, pago de dividendos del trimestre previo y valuación de instrumentos financieros. En renovaciones en pesos, los incrementos llegaron hasta 1,300 puntos base en la región Centro, mientras que en dólares alcanzaron hasta 1,700 puntos base en la región Norte. Estos niveles se mantuvieron por encima de la inflación, reflejando la capacidad de la Fibra para ajustar rentas en un entorno inflacionario.