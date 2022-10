Importaciones y Pymes: Matías Tombolini confirmó que se analizarán "excepciones" en el SIRA

El nuevo esquema dispuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en conjunto con la Secretaría de Comercio que llegó para desplazar las cuestionadas "SIMIs" ya está en funcionamiento y promete dinamizar el circuito importador, ordenar las operaciones y evitar pérdida de dólares del Banco Central, vía maniobras irregulares.

En las primeras 48 horas, el Sistema de Importación de la República Argentina (SIRA), registró 19.990 operaciones correspondientes a 5351 solicitantes por cerca de 1500 millones de dólares en importaciones , según confirmó la Afip.

Pago de importaciones con dólares propios: la ambigua definición del SIRA y el nuevo blanqueo



Importaciones: cuántos dólares pidieron las empresas en el debut del SIRA



Durante un encuentro con el consejo directivo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), encabezado por su presidente, Alfredo González, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, explicó que "el SIRA es una estructura diferente respecto de las SIMI y refuerza el modelo de acceso a las importaciones" . Asimismo, resaltó que "una vez que se aprueba la SIRA, Comercio autoriza la fecha de pago, que para las pymes tendrá un piso de 60 días".

Desde Came apuntaron a la imposibilidad de pymes para importar determinados insumos por falta de cupo y aseguraron que "algunos proveedores deciden no vender mercadería si no es con pago anticipado" . Puntualmente, en las economías regionales, el problema se centra en yerba mate y pomasa de manzana , que "son importados por dos o tres grandes empresas, que se benefician en detrimento de los pequeños productores", indicaron.

Frente a dificultades que plantearon los empresarios, Tombolini dijo que "se estudiarán durante el transcurso del nuevo sistema excepciones que ameriten el pago a menos días" . Además, aclaró que la nueva herramienta "deja atrás un sistema que ponía en igualdad de condiciones a un empresario con una fábrica y a alguien que con una computadora se dedicaba a importar bienes".

En los últimos meses, la Aduana denunció subfacturación en exportación en 8000 operaciones por un monto de u$s 87 millones, mientras que en sobrefacturación de importaciones,1722 operaciones por u$s 355 millones.