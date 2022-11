Sin dólares, empresas están ante "una de las épocas más adversas": SIRA, blanqueo y el límite infranqueable para Sergio Massa

Las empresas y entidades que nuclean a los actores del comercio exterior, importadores, exportadores, despachantes, forwarders y operadores logísticos, están preocupados. También las industrias que producen bienes tanto para el mercado local como externo. Señalan que en muchos casos hay diálogo con el Gobierno -a través de las cámaras- pero la falta de dólares manda.

"Posiblemente estemos ante una de las épocas más adversas para el Comex en los últimos tiempos" , escribió a sus socios, por ejemplo, el Centro de Despachantes de Aduana, que dialoga de forma permanente con funcionarios como Guillermo Michel (DGA) o Carlos Castagneto (AFIP).

El Gobierno remarca el récord exportador pero las importaciones están pisadas, sobre todo desde el barajar y dar de nuevo que fue la puesta en marcha del Sistema de Importaciones (SIRA) y aun pese a eso, el resultado comercial del año será la mitad de lo previsto inicialmente. Rondará los $ 6000 millones según estiman los economistas y está signado por el aumento de los precios de las importaciones de energía, sí, pero también por la desaceleración de la actividad en los últimos meses y la mala perfomance de algunas exportaciones.

En ese marco, según los privados, sólo el 12% de las presentaciones SIRA se encuentra aprobadas y salidas. Otro 60% está observado, un 17% fue oficializado y otro 11% está oficializada pero con bloqueos . Las empresas también se encontraron con largos plazos de acceso al mercado de cambios oficial, no antes del 30 de diciembre y con el más largo con fecha del 15 de febrero.



En el medio hubo zanahorias como el dólar soja y los u$s 8000 millones que sacó fuera de temporada el Gobierno, pero casi el 30% se fue en ventas del BCRA según remarcaron los economistas de Ecolatina. La alternativa de un dólar soja 2 espera definiciones porque quedan 12 millones de toneladas pero la mejora del tipo de cambio generó costos fiscales y la próxima semana, el Gobierno sondeará el margen de maniobra con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Son momentos complejos a nivel global, nadie lo duda: la pandemia y la guerra en Ucrania generaron disrupciones en el intercambio mundial y hay un aumento del proteccionismo, como advierten desde la Organización Mundial de Comercio (OMC) y acompañan otros organismos como el FMI, el Banco Mundial o la OCDE.

impacto de las restricciones

Pero a nivel interno, las restricciones del comercio exterior también empiezan a mostrar su impacto en el día a día: las empresas citan "fuerte baja en el trabajo, dificultades para operar, en las relaciones con los clientes locales y del exterior", entre otros puntos. Previsibilidad se convierte una vez más en la palabra inevitable y los funcionarios aseguran que es lo que se busca otorgar.

El Gobierno aspira a saber cuántos dólares necesitará la industria mes a mes y calzarlos con la disponibilidad . La lista de sectores que buscan un cara a cara con los funcionarios es larga y algunas cámaras reciben citas para dentro de 15 días, un "plazo muy extenso" para sectores pyme que aseguran ya ven paradas de producción.

El crecimiento 2022 terminará rondando el 5% según estiman los economistas , pero las señales de desaceleración ya están sobre la mesa. "El estimador mensual de actividad registro esta leve caída del 0,3% en términos desestacionalizados. La desaceleración era esperable por el endurecimiento del acceso a divisas para importaciones el cual fue realizado con la intención de proteger las reservas netas del BCRA. Las menores importaciones afectan negativamente la actividad industrial, lo cual ya se ve reflejado en la publicación del IPI manufacturero", detalló la consultora ACM tras los datos de actividad que se conocieron el miércoles.

más dólares: FMI, blanqueo y repo

En ese marco, el operativo de la caza de dólares de Sergio Massa está lejos de conformarse con el reciente swap con China. Ya avisó que negociará con el FMI el 'precio de la guerra' con esos u$s 5000 millones de impacto en Argentina. Pero se necesitará mucho más que eso para pasar un 2023 electoral con restricciones.

Por eso la presión por una devaluación no cesa. Y en el Gobierno no dan por muerto el REPO con bancos , que se sigue negociando o la posibilidad de captar más dólares cuando se ponga en marcha el acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos, en enero próximo, que puede generar unos u$s 5000 millones al año por recaudación o incluso abrir la puerta a un blanqueo para hacerse de divisas más rápido.

Por la falta de dólares, el Presupuesto 2023, habilitó a las empresas a blanquear sus propios dólares para pagar importaciones. Las pyme reunidas en CGERA fueron ayer un poco más allá y en medio de los planteos por las dificultades para acceder a divisas le pidieron a Sergio Massa una "quita o rebaja de impuestos y/o aranceles a aquellos que utilicen divisas propias para las importaciones".



el empleo, el límite para 2023

El impacto en empleo es el límite que no se puede franquear en las puertas de un año electoral . Los salarios volverán a perder este año pero el Gobierno puede seguir mostrando la carta de recuperación del trabajo.

"Si esta situación no se resuelve de forma urgente, son varias las industrias que entrarían en una situación la cual no les queda más remedio que proceder a cerrar, comprometiendo el trabajo de miles de trabajadores argentinos, debido a que es muy baja la cantidad de pymes que están pudiendo disponer de los insumos que necesitan para poder producir y dar trabajo a miles de Argentinos", advirtió un reciente balance de la Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas Herramientas y Tecnología de Manufacturas (Aafmha).