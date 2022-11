La AFIP creó una "alerta temprana" para agilizar la liquidación de dólares, ¿cómo detecta las maniobras irregulares?

La Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), generó un mecanismo de monitoreo y alerta temprana para evitar maniobras irregulares en el comercio exterior, luego de detectar la utilización de "carpetas" y sociedades "sin sustancia económica" que se crean para efectuar operaciones de granos s in liquidar las divisas en el país .

"Esta instrucción general viene a maximizar el orden fiscal ", destacó Carlos Castagneto, titular de la AFIP y contó que el lunes pasado, a partir de una tarea de investigación junto a la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Aduana, se alcanzó una incautación récord de soja ilegal en el norte del país.

"Detectamos que el 71% de las cartas de porte electrónicas con destino a Misiones fueron anuladas ", señaló y explicó que "esta medida es una herramienta más para combatir a estos operadores irregulares".

Por su parte, Guillermo Michel, director general de Aduanas agregó: "Nuestro objetivo es asegurar igualdad de condiciones a los exportadores genuinos y a los productores agrícolas que invierten en el país y pagan sus impuestos, evitando que el esfuerzo legítimo del campo quede en una ganancia financiera de especuladores".

En un contexto de escasez de reservas, el Gobierno, a través de distintos funcionarios, de la cartera de Economía, se comprometió a destinar los dólares disponibles para el sector productivo ; incluso, por estas horas, la puesta en marcha del programa Precios Justos depende de poder sostener esa promesa de disponibilidad de divisas para insumos industriales.

En ese sentido, Michel ratificó que "los dólares los tenemos que cuidar para la industria nacional y la generación de empleo".

"Mediante la Instrucción General Nº 7 de este año, -que fue anunciada hoy por el titular de la Aduana, en la jornada organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires-, la Aduana generó un mecanismo de monitoreo y alerta temprana para evitar el constante incremento de estas falsas empresas que se arman para exportar granos y no liquidar las divisas al país ".

El monitoreo le permitirá a la cartera que conduce Michel, en un trabajo conjunto con la AFIP, intercambiar información con el BCRA y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en tiempo real y detectar maniobras de no liquidación de divisas.

"Si la empresa quiere seguir operando deberá garantizar las divisas con un seguro de caución o una fianza, caso contrario será suspendida preventivamente del registro de exportadores hasta que justifique debidamente la no liquidación de divisas", describieron.

¿Qué hace la Aduana?

El primer grupo de exportadores irregulares sobre los que la Aduana está trabajando incluye a 50 empresas que despachan granos y no liquidaron u$s 315 millones . "Estas empresas y a fueron suspendidas del registro de exportadores y no podrán seguir operando", apunta la información oficial.

Además, agregaron que la maniobra irregular está fuertemente concentrada en los 10 primeros exportadores suspendidos que concentran más del 77% de las divisas sin liquidar.

Fuentes que siguen la investigación desde la Aduana señalaron que el paso siguiente es investigar la capacidad económica de cada una de las empresas y denunciarlas por no liquidar las divisas y, si corresponde, por lavado de activos notificando de esto a la UIF.

Desde la Aduana fueron más allá y señalaron que: "como mucha de las operaciones financieras ‘tocaron' bancos estadounidenses estamos evaluando avanzar para que a través de los mecanismos legales con los que cuenta la UIF se activen investigaciones en la FinCEN (oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que realiza las atribuciones de Unidad de Inteligencia Financiera)".