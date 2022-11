El brasileño Ilan Goldfajn, nuevo presidente del BID: los planes del duro negociador ante Argentina en el FMI

Tras la negociación por los cargos que hizo que Argentina bajara la candidatura de Cecilia Todesca Bocco, el nuevo presidente electo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) será el brasileño Ilan Goldfajn, quien hasta ahora se desempeña como director para América latina del Fondo Monetario Internacional (FMI) y negocia con la Argentina el cumplimiento del programa.

Una Reunión Extraordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco definió la presidencia de Goldfajn. " La reunión se llevó a cabo en la sede del BID en Washington DC, con delegaciones que participaron en persona y de manera virtual", detalló el BID en un comunicado oficial.

Nominado por Brasil, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro -aunque la candidatura no fue cuestionada por el presidente electo, Lula Da Silva- Goldfajn asumirá el cargo por un período de cinco años. Será entonces un hombre quien reemplace el estadounidense Mauricio Claver-Carone, quien fue destituido por mantener una relación personal con una subordinada.

Sergio Massa había logrado destrabar y aumentar el financiamiento del BID para la Argentina antes de la salida de Claver-Carone y el organismo ratificó los créditos. Los fondos del BID, por su parte, son parte del acuerdo por el programa con el FMI con el que Goldfajn está familiarizado. Se convirtió en el principal negociador tras la salida de Julie Kozack y sigue acompañado por Luis Cubeddu.

Goldfajn, al lado de Georgieva, durante una visita de Massa a Washington con el equipo económico

El BID aporta u$s 1200 millones clave para reforzar las reservas que Massa contempla en la cuenta de u$s 6500 millones que hace para fin de año y a los que suma u$s 5000 millones en reservas de libre disponibilidad del swap con China que se acordó durante la reunión del G20.

El Gobierno de Alberto Fernández optó por retirar la candidatura de Cecilia Todesca Bocco para la presidenta del BID, pero la funcionaria de Cancillería participará de la conducción del organismo. Luego de una extensa jornada de negociaciones, e l Gobierno logró un acuerdo con autoridades de Estados Unidos, Canadá y Brasil y obtendrá la vicepresidencia de Sectores y Conocimiento; la Gerencia de Infraestructura y liderará el nuevo Instituto de Género e Igualdad.



los planes de goldfajn para el bid

Goldfajn supervisará las operaciones y administración del Banco, que trabaja con el sector público de América Latina y el Caribe. Además, presidirá el Directorio Ejecutivo del BID y el Directorio Ejecutivo de BID Invest, que trabaja con el sector privado de la región. El presidente también liderará el Comité de Donantes de BID Lab, el laboratorio del Banco para proyectos de desarrollo innovadores.

Para ser elegido presidente o presidenta, el candidato debe recibir la mayoría del poder de voto total de los países miembros del BID, así como el apoyo de al menos 15 de los 28 países miembros regionales (26 países miembros prestatarios, más Canadá y Estados Unidos). El BID tiene un total de 48 países miembros y oficinas en todos los países prestatarios, así como en Europa y Asia.

cómo funciona el bid

La Asamblea de Gobernadores es la máxima autoridad del Banco. Cada país miembro nombra a un gobernador, cuyo poder de voto es proporcional al capital del Banco suscrito por su país. Los gobernadores suelen ser ministros de finanzas, presidentes de bancos centrales u otras altas autoridades económicas.

La Asamblea de Gobernadores celebra reuniones anuales para revisar las operaciones del Banco y tomar decisiones clave de políticas. Ocasionalmente, también celebra reuniones extraordinarias, incluso para elegir un presidente.

Goldfajn será el séptimo presidente del BID, que vuelve a manos latinoamericanas, aunque ahora estaba a cargo de forma interina de Reina Irene Mejía Chacón. Sus antecesores fueron Mauricio Claver-Carone (2020-2022); Luis Alberto Moreno (2005-2020); Enrique V. Iglesias (1988-2005); Antonio Ortiz Mena (1971-1988); y Felipe Herrera (1960-1971).