Tras el vencimiento de la Ley 27.705 el pasado marzo de 2025, el sistema previsional argentino atraviesa un cambio de paradigma. Quienes alcanzan la edad jubilatoria pero no reúnen los años de aportes obligatorios deben optar hoy entre el pago de deuda al contado o el acceso a prestaciones universales.

Hoy, la planificación previsional requiere un análisis financiero previo: ya no se trata solo de cumplir la edad, sino de evaluar la capacidad de cancelación de deuda o aceptar beneficios reducidos.

Sin moratoria, ¿cómo me puedo jubilar?

La moratoria en cuotas terminó, pero el capítulo de la Unidad de Cancelación de Aportes (UCAP) sigue vigente. Es la opción para quienes no eligen una pensión asistencial y prefieren una jubilación completa.

Permite “comprar” períodos faltantes hasta marzo de 2012.

El pago es único y al contado. Ya no existe el descuento del recibo de sueldo.

Cada mes de aporte cuesta $34.116,74. Una persona que deba 10 años de aportes (120 meses) debe desembolsar $4.094.008 en un solo pago antes de iniciar el trámite.

El valor de la UCAP, que es lo que “comprás” para completar tus años, se define como el 29% de la Base Imponible Mínima vigente ($117.643,93).

Este valor se actualiza todos los meses de acuerdo al índice de movilidad. Por lo tanto, si una persona decide posponer el pago para marzo o abril de 2026, el costo probablemente sea superior.

PUAM: la opción para quienes no pueden pagar aportes faltantes

Ante la imposibilidad de afrontar pagos millonarios al contado, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se consolida como la red de contención estatal, aunque con fuertes limitaciones.

Edad

65 años parejo para hombres y mujeres. (Importante: Las mujeres de 60 años sin aportes ya no tienen una vía de jubilación inmediata; deben esperar 5 años más).

Montos

Haber: Equivale al 80% de la mínima.

Haber base: $279.439.

Si el titular fallece, su cónyuge no tiene derecho a cobrar pensión.

Tareas de cuidado: el beneficio para las madres

El reconocimiento de aportes por hijos sigue siendo una herramienta vigente y fundamental para reducir la deuda de las mujeres.

Cada hijo nacido vivo acredita 1 año de aporte.

2 años de aportes por cada hijo/a adoptado/a.

Hijos con discapacidad o que hayan cobrado AUH otorgan beneficios adicionales (hasta 3 años por hijo en casos específicos).

Si una madre tiene 3 hijos, “ahorra” 3 años de aportes, lo que a valores de hoy representa evitar un pago al contado de más de $1.200.000.