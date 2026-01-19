En esta noticia Nuevo mínimo no imponible para jubilados y pensionados

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la actualización de las escalas del Impuesto a las Ganancias que regirán a partir de este año.

Tras el cierre del ciclo fiscal 2025, el organismo ajustó las deducciones basándose en la inflación acumulada, lo que modifica directamente el piso salarial y previsional a partir del cual se comienza a tributar.

A partir del 1° de febrero de 2026, el nuevo mínimo no imponible para jubilados y pensionados se ubica en $2.793.834,56. Este valor surge de la actualización automática que toma como referencia ocho haberes mínimos.

De acuerdo con el artículo 125 de la Ley 24.241, para acceder a esta deducción especial y quedar exentos del tributo, los beneficiarios deben cumplir con una condición clave: no percibir ingresos adicionales (como rentas o intereses) más allá de sus haberes previsionales.

La revisión de ARCA, que se realiza de forma semestral, tomó como base la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec. Con el dato de diciembre de 2025 ya consolidado, el ajuste aplicado fue del 14,29%, reflejando la inflación acumulada del último período.

Esta nueva escala entra en vigencia el primer día de febrero. Los empleadores y organismos previsionales, en su rol de agentes de retención, deberán aplicar estos nuevos valores en las liquidaciones correspondientes al mes en curso.