Sofía Gaviria presentó su renuncia irrevocable a la candidatura al Senado de la República por el Partido Oxígeno, argumentando “falta de garantías democráticas internas” y situaciones de persecución frente a sus posturas políticas. La decisión fue comunicada formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral (CNE), entidades ante las cuales solicitó dejar sin efecto su inscripción como candidata. La excandidata sostuvo que su salida responde tanto a razones políticas como personales, relacionadas con el funcionamiento interno de la colectividad. En las cartas dirigidas a las autoridades electorales, Gaviria Correa señaló la existencia de una “falta de garantías democráticas internas” dentro del partido. Según explicó, habría ausencia de mecanismos que aseguren la participación equitativa de sus miembros y el respeto por las decisiones colectivas. También denunció la “ausencia de espacios reales de deliberación”, lo que, a su juicio, limita la discusión y la construcción conjunta de posturas políticas al interior de la organización. Uno de los puntos más delicados expuestos por la exaspirante al Senado fue la presunta “persecución frente a posturas políticas”. De acuerdo con su versión, existirían prácticas que restringen la libertad de opinión dentro del partido. Además, mencionó una supuesta “falta de independencia en la toma de decisiones” y la ausencia de una causa programática clara que oriente el rumbo de la colectividad, lo que habría incidido en su determinación de renunciar. En declaraciones a medios de comunicación, Gaviria también respondió a afirmaciones de Ingrid Betancourt, quien se refirió a las recientes renuncias dentro del partido. La exsenadora cuestionó el liderazgo al interior del Partido Oxígeno y aseguró que no comparte prácticas que, en su concepto, no reflejan la institucionalidad que debe caracterizar a una organización política. En su comunicación oficial, Gaviria solicitó a la Registraduría y al CNE realizar las anotaciones y trámites administrativos correspondientes para dejar sin efecto su inscripción como candidata al Senado. Su salida se suma a otras renuncias registradas en la colectividad y abre interrogantes sobre la dinámica interna del Partido Oxígeno en el actual proceso electoral, así como sobre el impacto que estos hechos puedan tener en el panorama político nacional.