Se despide el IPC: cómo será la nueva metodología de inflación y su impacto en el dólar

A pocos días de la presentación del nuevo índice de precios (IPC) que mide la inflación, el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, renunció a dirigir el organismo.

“Marco Lavagna presentó hoy su renuncia al INDEC y lo comunicó dentro del Instituto” , confirmó la vocera del organismo. Hasta el momento no se detallaron los motivos de la salida.

Marco, economista, hijo del ex ministro Roberto Lavagna y perteneciente a las filas del Frente Renovador, se había incorporado como director del INDEC en 2019, durante el Gobierno de Alberto Fernández y se mantuvo con el cambio de administración en la presidencia de Javier Milei.

El INDEC renovó el IPC y su imagen institucional INDEC DIFUSION

Lavagna sucedió a Jorge Todesca al frente del organismo, quien tuvo a su cargo la tarea de normalizar las estadísticas tras la intervención de Guillermo Moreno en 2007. En ese marco, la ratificación de su gestión pese al cambio de Gobierno fue vista como una continuidad en las estadísticas oficiales nacionales.

Por el momento seguirá al frente del organismo su director técnico, Pedro Lines.

La salida llega en la antesala de un nuevo dato de inflación tras la actualización de las canastas de consumo para incorporar el mayor peso de los servicios.

Pero también se da en medio de una ola de renuncias y movimientos en organismos estatales que el Gobierno enmarca en una “reorganización” . En las últimas semanas hubo salidas en la UIF, la secretaría de Transporte y la SIDE, entre otros cambios.

Nuevas mediciones en el INDEC

El nuevo índice de precios al consumidor se dará a conocer el próximo martes 10, con los datos de enero de este año. El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que el dato rondaría el 2,5%.

Entre las modificaciones anteriores, en tanto, el organismo estadístico también participó de un cambio en la forma de medir los gastos de turismo por la salida de argentinos al exterior.

“El régimen informativo en las operaciones de cambio y comenzó a publicar una mayor desagregación en el rubro “Viajes”, esto permite una comparación más directa con la balanza de pagos (BP)“, planteó Lavagna en su momento el ahora ex titular del INDEC.

Organismo independiente y el recuerdo de Moreno

Desde la junta interna de ATE -Asociación de Trabajadores del Estado- que denunció activamente la intervención de Moreno durante el Gobierno de Cristina Kirchner, plantearon que la salida a ocho días de un nuevo IPC “llama poderosamente la atención” y pone a los trabajadores “en alerta”.

“Nos pone en alerta la renuncia de Lavagna a 8 días de la salida del IPC con la nueva ponderaciones -o actualización- de la ENGHO 2017/18″ (encuesta de gasto de los hogares), plantearon.

“Es un escenario en el que nuestro organismo va estar en el centro de la opinión pública”, indicaron sobre la atención que la nueva medición de inflación concita. “Exigimos, históricamente, un INDEC independiente del poder político”, plantearon además desde ATE.

Por otra parte, recordaron que “en una fecha parecida del 2007 se intervino políticamente” el organismo “porque no gustaba el dato del IPC, de enero 2007. Esperamos que el próximo 10 de febrero salga el IPC con la nuevas ponderaciones de la ENGHO 2018/18″, advirtieron.