Sergio Massa y Alberto Fernández se reúnen ahora en Casa Rosada a 24 horas de la cumbre electoral

A poco más de 24 horas de la primera reunión convocada de la Mesa Electoral del Frente de Todos, dos de los potenciales candidatos que se mencionan en las quinielas oficialistas, el Presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa, se encuentran reunidos en Casa Rosada. El líder del Frente Renovador llegó poco después de las 11 de la mañana.

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles del encuentro que tiene a dos de los referentes de la coalición de Gobierno a nivel nacional como protagonistas. Tan solo que se produce en el marco de una reunión con representantes de la industria vitivinícola. La reunión no figuraba en la agenda que distribuye Presidencia pero tendría relación con un anuncio de inversiones, aseguran fuentes de Economía.

Tampoco se informó de manera oficial si el temario incluirá en algún momento un espacio para conversar entre Fernándrez y Massa respecto a la cita en la sede del PJ Nacional de mañana jueves 16 como parte de las rondas previas que ambos mantienen por su cuenta. O si en el menú figura la preocupación del Gobierno por el índice inflacionario que ayer marcó una nueva alza con el 6% de enero

Hoy por la tarde, a las 17, está prevista la jura de Agustín Rossi como nuevo jefe de Gabinete, el tercero de la gestión actual, luego de la salida de Juan Manzur para competir en las elecciones de junio en Tucumán. Según consignaron fuentes de la Rosada, también Rossi se encuentra en la sede de Gobierno desde la mañana.





Reuniones en la previa de la Mesa electoral

En los últimos días, el Presidente Alberto Fernández habló durante dos horas por teléfono con el gobernador chaqueño Jorge Capitanich y personalmente y en secreto con el santafesino Omar Perotti. Ayer fue la cita con Raúl Jalil en Catamarca y también se reuniría con Gildo Insfrán y Gerardo Zamora, de Formosa y Santiago del Estero.

El lunes además tuvo una conversación reservada con Pablo Moyano y Omar Plaini del Frente Sindical y cenó con el entrerriano Gustavo Bordet; el sanjuanino Sergio Uñac; el tucumano Osvado Jaldo; el riojano Ricardo Quintela y el fueguino Gustavo Melella.

A ninguno le dijo si quiere o no ser candidato a su reelección. En los papeles todos tienen apuntada la frase de Sergio Massa respecto a que es incompatible ser candidato y ministro de Economía. Tampoco les reveló sus intenciones Eduardo 'Wado' de Pedro con quien varios participaron de un acto en el CCK. Y Cristina Kirchner, hasta ahora, sostiene que está "proscripta". En conclusión, el Frente de Todos hoy no tiene un candidato o candidata formal.

A la comida no fue invitado Axel Kicillof que mantiene distancia respecto de los actos y reuniones presidenciales. Sólo se sumará a la reunión del jueves en la sede del PJ si se acuerda previamente el temario a tratar. Varios insisten en que hay que tomar decisiones y no posar para la foto. El bonaerense se encuentra entre ellos aunque en su entorno aclaran que no puso como condición que se emita un documento en contra de la proscripción de Cristina Kirchner.

A pesar de las charlas, los gobernadores aclaran que aún no fueron invitados. Sucede que el Presidente no definió quiénes deberían estar y cuán amplia debe ser la primera reunión. En las provincias están en alerta y hay temor por el efecto arrastre negativo, más allá de haber desdoblado el cronograma electoral. Capitanich le avisó de todos modos que él no irá. "Está todo bien" descartaron cualquier malestar cerca suyo. 'Coqui' viene juntándose alternativamente con el Presidente y la Vice.