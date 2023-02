El durísimo diagnóstico de la ex mano derecha de Cristina y Néstor: "Va a ser una hecatombe electoral"

Julio de Vido volvió a hablar y se despachó con todo contra la cúpula del Frente de Todos, además de advertir que el oficialismo está al borde una "hecatombe electoral importante".

"La interna entre Menem y Cafiero dio la fuerza necesaria al peronismo para ganar en el 88 (sic). Lamentablemente no estamos viendo eso. En aquel momento Angeloz (del radicalismo) sacó el 38% tras la hiperinflación de Alfonsín", afirmó el ministro de Planificación Federal.

De Vido apuntó a los servicios de inteligencia por el atentado a Cristina y advirtió: "Somos todos blancos móviles"



¿A quién votan los porteños? Sorpresa en la oferta presidencial PRO y el efecto "Cristina candidata"



En este sentido, alertó: "Si no logramos consolidar listas, de concejales a presidentes, a ojos de la sociedad de compañeros que no fueron a votar en 2021 estamos ante la posibilidad de una hecatombe electoral importante. Todos deben sentirse representados por quienes integran la lista. No es momento para iluminados ni para el dedo".

El ex ministro Julio de Vido volvió a "prender el ventilador" y disparó con munición gruesa contra la cúpula del Frente de Todos.

JULIO DE VIDO CONTRA ALBERTO FERNÁNDEZ: QUÉ DIJO

A su vez, De Vido habló de "zafarrancho" al presidente Alberto Fernández y dio por "terminada" su relación con Cristina Kirchner, pese a haber integrado el Gabinete en sus dos mandatos.

"No soy nadie para decir lo que tiene que decir Alberto. Francamente me parece un zafarrancho", señaló el ex titular de la cartera de Planificación Federal sobre el actual mandatario.

En esta misma línea, pronosticó que el actual jefe de Estado conseguiría apenas el 7% de los votos en las próximas elecciones y le exigió una definición: "Tiene que decir qué carajo quiere hacer. Yo no lo votaría, y la gente tampoco".



Diego Santilli lanza su candidatura a gobernador: quiénes son sus apoyos y quiénes sus detractores internos



El plan de Alberto Fernández para desafiar a Cristina y Máximo en el mayor bastión kirchnerista



El presidente Alberto Fernández fue duramente criticado por Julio de Vido, ex ministro de Planificación Federal.

JULIO DE VIDO CONTRA CRISTINA KIRCHNER: QUÉ DIJO

Con respecto a la vicepresidenta, De Vido aseguró que "hace muchos años que no hablo con Cristina, en lo personal es una relación terminada".

Sobre la candidatura de CFK para los comicios presidenciales, señaló: "No sé si se bajó de toda candidatura. Ella expresó que se bajaba. Habló de proscripción, que es un acierto en términos políticos. En el marco de la estigmatización de esta persecución que sufrimos todos los opositores a Macri, te saca enormes posibilidades de ser candidato".