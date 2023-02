Definiciones en el FdT: la carta que se guarda el Presidente y el reclamo de los gobernadores

Cotizaciones relacionadas

El Presidente Alberto Fernández habló durante dos horas por teléfono con el gobernador chaqueño Jorge Capitanich y personalmente y en secreto con el santafesino Omar Perotti. Hoy la cita es con Raúl Jalil en Catamarca y también se reuniría con Gildo Insfrán y Gerardo Zamora, de Formosa y Santiago del Estero. El lunes además tuvo una conversación reservada con Pablo Moyano y Omar Plaini del Frente Sindical y cenó con el entrerriano Gustavo Bordet; el sanjuanino Sergio Uñac; el tucumano Osvado Jaldo; el riojano Ricardo Quintela y el fueguino Gustavo Melella.

A ninguno le dijo si quiere o no ser candidato a su reelección. En los papeles todos tienen apuntada la frase de Sergio Massa respecto a que es incompatible ser candidato y ministro de Economía. Tampoco les reveló sus intenciones Eduardo 'Wado' de Pedro con quien varios participaron de un acto en el CCK. Y Cristina Kirchner, hasta ahora, sostiene que está "proscripta". En conclusión, el Frente de Todos hoy no tiene un candidato o candidata formal.

A la comida no fue invitado Axel Kicillof que mantiene distancia respecto de los actos y reuniones presidenciales. Sólo se sumará a la reunión del jueves en la sede del PJ si se acuerda previamente el temario a tratar. Varios insisten en que hay que tomar decisiones y no posar para la foto. El bonaerense se encuentra entre ellos aunque en su entorno aclaran que no puso como condición que se emita un documento en contra de la proscripción de Cristina Kirchner.

A pesar de las charlas, los gobernadores aclaran que aún no fueron invitados. Sucede que el Presidente no definió quiénes deberían estar y cuán amplia debe ser la primera reunión. En las provincias están en alerta y hay temor por el efecto arrastre negativo, más allá de haber desdoblado el cronograma electoral.

Capitanich le avisó de todos modos que él no irá. "Está todo bien" descartaron cualquier malestar cerca suyo. 'Coqui' viene juntándose alternativamente con el Presidente y la Vice.





CRISTINA ¿CANDIDATA?

En la quinta de Olivos, el Presidente se guardó una carta fundamental. No reveló sus intenciones. Tampoco lo hace Cristina Kirchner aunque a la misma hora en Provincia y Ciudad de Buenos Aires se organizó una pegatina de afiches promoviendo que sea candidata a Presidenta. "Proscripción un carajo. Cristina 2023", se lee sobre una imagen de la Vicepresidenta con los dedos en V. Firma "La patria es el otro" que agrupa a diversos sectores peronistas ligados a Cristina Kirchner y liderados por Andrés ‘Cuervo' Larroque.

Como en cada reunión de rosca política se habló sobre la urgencia por ordenar la interna del Frente de Todos para la que no alcanza con las reuniones como la prevista para el jueves. En ese punto hubo coincidencia. "Todos tenemos que hacer un esfuerzo", repitió luego Quintela en El Destape en referencia a la necesidad de que los dirigentes y cada sector dejen de pelar y hagan un acuerdo que permita ganar la elección.

Hubo en la mesa varias diferencias. Mientras el Presidente pide PASO no pocos insisten en ser pragmáticos. "No hay tiempo para instalar candidatos" subrayó Quintela que desde siempre está en contra de las PASO que se realizarán en sólo seis meses. Él, como otros, está convencido de que no se puede construir o posicionar un candidato o candidata que ya no sea competitivo.

Hoy con nivel de conocimiento y votos hay dos, más allá de lo que marcan las encuestas: Alberto Fernández y Cristina Kirchner. O Massa, que dice no querer ser. O De Pedro que "es joven", según la mayoría. O Daniel Scioli que está esperando la definición del jefe de Estado.

En esa línea el Presidente contó en la cena el "avance" de su diálogo con Wado de Pedro, con quien tuvo roces públicos y que además representa a la Vicepresidenta.

Eduardo 'Wado' de Pedro y Gabriel Katopodis con gobernadores en la firma de un convenio en el CCK

"Hay que encontrar la mejor salida", insistieron varios. Lo que más se oyó es que a nivel nacional se deben recomponer relaciones y potenciar las coincidencias por sobre las diferencias. Casi una utopía que también reclamaron los intendentes del Conurbano la semana pasada por Olivos.

De los gobernadores que podrían ir, ninguno confirmó su presencia por el simple hecho de que no recibieron la convocatoria.

El partido del fueguino Melella, Forja, le pidió a Julio Vitobello que los sienten a la mesa de debate. Por ahora habría reticencia en el entorno presidencial y no se convocaría a los partidos de menor volumen en la coalición. "Tenemos un gobernador y dos diputados", subrayan en Tierra del Fuego.

Máximo Kirchner está aislado. No sólo no irá el jueves sino que hoy juntó en La Plata a los presidentes del PJ de cinco secciones electorales donde no tienen intendentes para armar la estrategia de campaña bonaerense.