Sergio Massa usó la lapicera en Energía: acordó con Cristina y los gobernadores

El ministro de Economía Sergio Massa hoy a la tarde encabezó una reunión con los funcionarios salientes y entrantes del área de Energía. Fue otro guiño de unidad hacia la interna del oficialismo.

Mantuvimos un encuentro con la secretaria de Energía, Flavia Royón, su equipo de trabajo, el ex titular del área Darío Martínez, y los colaboradores que lo acompañaron durante su gestión, para analizar el trabajo desarrollado e impulsar las nuevas acciones en @Energia_Ar. pic.twitter.com/kPIXzk131E — Sergio Massa (@SergioMassa) August 8, 2022

La principal diferencia de peso entre Martín Guzmán y Sergio Massa es que el nuevo ministro tiene detrás un partido político y que el Frente de Todos está desahuciado. No fue convocado como colaborador. Es un socio que se hizo cargo de una de las principales patas de la gestión.

Con poder delegado en las 48 hs del arranque se ocupó de los primeros nombramientos en áreas clave, contactos con organismos de crédito internacional y un paquete de anuncios que incluyó la condición más importante del acuerdo con el FMI: la quita de subsidios a las tarifas.

El fin de semana apuntó a amplificar su poder y consolidar lo propio en la misma línea: el eje Alberto Fernández, Cristina Kirchner (también Máximo K) y el apoyo de gobernadores amigos y aliados. Su hilo de twitter en el que anunció un plan y cada una de las designaciones en el área de Energía pasaron el filtro del Presidente y de la Vicepresidenta de la Nación. No el texto, pero si lo que anunciaría porque además ambos le transfirieron lapicera y tinta.

¿Por necesidad? ¿Una claudicación? ¿Cristina Kirchner cedió lo que no quiso ceder con Guzmán? "Es una oportunidad", "la culpa de lo que pasó no es de Massa", se oye cerca de la presidencia del Senado de la Nación, donde acompañan al ministro de Economía y lo dejan hacer por ahora sin críticas pero también sin exposición. La del cristinismo en Energía es una claudicación a medias y negociada.

Queda un año para las elecciones PASO. El peronismo cae en las encuestas y la Justicia busca acorralar a CFK y a su familia. Aún así la oposición aparece en shock y el cristinismo percibe una oportunidad de supervivencia. Incluso el presidente Fernández se ilusiona: desde Colombia dejó trascender que aún no se baja del 2023.

Sergio Massa perdió votos pero ganó experiencia. En 2019 no pudo armar la tercera vía que incluía a varios mandatarios provinciales, pero ahora se para sobre su vínculo con los que no están alineados con el kirchnerismo y que perdieron la fe en el Presidente de la Nación.

El traspié del viernes último -cuando no pudo terminar de armar el equipo de Secretarios- le sirvió a Massa de envión. Durante todo el fin de semana intercambió mensajes con Cristina Kirchner, después de haber compartido viaje a Santa Fe con Alberto Fernández. Punteó también con sus gobernadores amigos y avanzó.

Va por áreas. Para el sector del campo cerró la semana pasada. Eligió Juan José Bahillo para ocupar la secretaría que rechazó Julián Domínguez. Entrerriano, tambero y ex ministro de la producción de Entre Ríos, el flamante funcionario llega apadrinado por Gustavo Bordet que para reemplazarlo hizo su propia reestructuración de gabinete.

Bordet, junto a su vecino, el santafesino Omar Perotti, fue uno de los que arrancó con aquel operativo clamor. El entrerriano buscó ejercer presión sobre el Presidente para que nombrara a Massa. Es amigo del nuevo superministro y consejero, tanto de Massa como de Bahillo sobre el vínculo con el campo.

De la misma manera llega la nueva secretaria de Energía que, según trasciende, querría tener bajo su órbita el área de minería. La ingeniera Flavia Royón también tiene buen vínculo con el sector privado, y en particular con la industria de la minería, que es el corazón de la región norte en hidrocarburos. Royón llega de la mano de Gustavo Sáenz, otro protagonista del operativo clamor y ex compañero de fórmula de Massa en el 2015. No es gobernador por el Frente de Todos, pero en parte lo es con apoyo del massista Frente Renovador.

Estoy eternamente agradecido con @alferdez y @CFKArgentina por la confianza que depositaron en mí para llevar adelante el cargo de secretario de Energía de la Nación. Tarea que ejercí con orgullo y compromiso. August 7, 2022

Con el jefe de gabiente Juan Manzur, gobernador en uso de licencia de Tucumán, también hay una acuerdo político. Su alter ego Jorge Neme dejó el lugar de viceministro para Juan Manuel Olmos, a pedido de Alberto Fernández. Recalará en Economía en una secretaría a crear con funciones que aún no están delimitadas.

Pero hay otro tucumano que dio sobradas muestras de fidelidad a Manzur en su búsqueda de la reelección. Se trata del subsecretario de Energía Eléctrica Santiago Yanotti, que militaba como gran parte del PJ tucumano en las huestes de José Alperovich. Yanotti tuvo a su cargo la segmentación tarifaria en su provincia. Desde 2019 estuvo en CAMMESA haciendo equilibrio entre el ala K (integrada por los "Los Federico", Basualdo y Bernal), el secretario de Energía Darío Martínez y el ex ministro Guzmán.

La continuidad de Federico Bernal como subsecretario de Hidrocarburos mantiene al kirchnerismo al frente de una de las patas de la política energética, en línea con la estatal YPF. A diferencia de Martínez -que gestó un vínculo en Diputados con Máximo Kirchner, pero no fue parte de La Cámpora y enfrentó en Neuquén a Oscar Parrilli- el subsecretario Bernal participaba de las comisiones técnicas del Instituto Patria.

En el mismo sentido que el desembarco de Ariel Sujarchuk en Economía del Conocimiento, la presencia de Bernal es garantía y ejemplo de la nueva alianza entre Massa y el kirchnerismo.

Además, el nuevo jefe de Economía volvió a mostrar una foto de unidad. Lo hizo con Domínguez y Bahillo el viernes pasado. Y hoy repitió hoy con una reunión de traspaso realizada en el Salón Scalabrini Ortiz, donde estuvieron Leonardo Madcur, jefe de Gabinete de Asesores; los nuevos integrantes del equipo de Energía y los salientes: Royón y Martínez; Gonzalo Soriano que deja la subsecretaría de Planificación Energética en manos de Cecilia Garibotti; Basualdo y su reemplazante Yanotti, más Maggie Videla Oporto y Bernal, quien ocupará su lugar.