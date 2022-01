Qué pasará con la sequía, una variable clave para cumplir las metas con el FMI

El campo será un jugador fundamental para normalizar la economía por su aporte de divisas: el año pasado 7 de cada 10 dólares exportados fueron del complejo agroindustrial. Sin embargo, la pérdida de los cultivos por la sequía no se detiene y, pese a las últimas lluvias, anticipan que continuará el estrés hídrico.

El acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) requiere que el país absorba la mayor cantidad de dólares para fortalecer las reservas internacionales y los ingresos fiscales para reducir el rojo primario. Para eso las exportaciones son vitales. Tanto para tener poder de fuego para intervenir en el mercado, como lograr reducir la emisión monetaria derivada del déficit fiscal.

"Lo que ya se perdió, ya se perdió", confirmaron a El Cronista desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Como se sabía, este año el sector agroindustrial aportará menos divisas que en 2021 tanto por menores precios internacionales como por una menor producción por la situación climática.

La proyección de exportaciones para 2022 de la BCR es de u$s 35.196 millones, son u$s 2.683 millones menos que en 2021. A eso hay que sumarle que se espera un aumento de importaciones del sector que ascendería a u$s 2.688 millones, por lo que las exportaciones netas totales serían de u$s 32.480 millones.

Esta cifra contempla la pérdida de ingresos de u$s 2.930 millones por el deterioro de la producción, más allá de las lluvias de la semana pasada.

" Lo que llovió en una semana no cambia el número de ingresos que aportará el sector al país , en todo caso deja de perderse más, pero falta para la cosecha. Sólo se descuentan pérdidas o ganancias a medida que se efectivizan", explicó Emilce Terré, jefa de Estudios Económicos de la BCR.

La liquidación de divisas del sector agroindustrial la última semana de enero fue de u$s 75 millones diarios, de acuerdo a la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA). Un retroceso del 32% respecto a la última semana que contribuyó, en parte, a la pérdida del Banco Central de u$s 205 millones durante la última semana de enero.

Febrero es un mes determinante para el rendimiento de los cultivos. Según Leonardo de Benedictis, meteorólogo, históricamente es un mes complicado por la irregularidad de lluvias y " no se pondrá un fin a la sequía porque en el segundo mes del año habrá idas y vueltas en las precipitaciones , es decir, habrá localidades que quedarán sin agua por periodos largos de tiempo".

Un elemento a destacar es que, para el año 2022, los buenos resultados de la cosecha fina sumados a los buenos precios internacionales de los granos dejarían como saldo u n valor de exportaciones superior a la de los primeros meses del año que finalizó.

"No obstante, con el correr de los meses y dadas las magras perspectivas productivas para la campaña gruesa, las exportaciones irían perdiendo fuerza en comparación a lo que ocurrió en el 2021, y el valor total de las exportaciones en el 2022 se ubicaría por debajo del 2021", anticiparon desde la BCR.