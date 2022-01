Menos dólares: cómo quedan las reservas del Banco Central tras pagos al FMI

El Banco Central (BCRA) perdió ayer otros u$s 80 millones de sus reservas en el mercado oficial de cambios tras su intervención en esa plaza. De este modo, la entidad pasó a tener un saldo negativo de unos u$s 130 millones en el acumulado de enero, por lo cual se encamina a cerrar el mes en rojo.

En tanto, tras el anuncio del principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno le envió la organismo el vencimiento previsto para ayer, cuya suma fue de casi u$s 720 millones, y para el próximo martes está previsto otro pago de más de u$s 360 millones .

De esta manera, en menos de una semana, el Estado argentino le cancelará al FMI casi u$s 1100 millones, lo cual debilita aún más a las arcas del Central, las cuales se encuentran con reservas internacionales bastante bajas , de acuerdo con los cálculos de los economistas.

De hecho, según trascendió en los últimos días, el Gobierno estaría buscando próximamente expandir en u$s 3000 millones el swap que tiene con China, con el objetivo de ampliar las reservas y transmitir así una señal de que las arcas del Central se encuentran un poco más sólidas.



No obstante, hay que tener en cuenta que el nuevo acuerdo con el FMI implicará que el organismo reintegrará gradualmente los pagos de capital que el país estuvo haciendo durante los últimos meses. Con esto, se podrá fortalecer también un poco más el nivel de las reservas internacionales en términos netos.

¿CON CUÁNTOS DÓLARES QUEDARÁ EL BCRA?



Juan Ignacio Paolocchi, economista de Empiria, estima que antes del pago de ayer las reservas netas se encontraban en torno a u$s 1500 millones. Así, tras los pagos de estos días, terminarían por debajo de los u$s 500 millones , mientras que las netas líquidas quedarían en valores negativos por unos u$s 3000 millones.

Paolocchi señaló que con estos niveles las reservas pasarían a ser las más bajas desde finales de 2015. Hacia el final del gobierno de Cristina Kirchner, indicó, las arcas del Central de libre disponibilidad habían pasado a terreno negativo . Después se recuperaron y, desde entonces, nunca habían caído hasta esta zona de u$s 500 millones netos.

Lorena Giorgio, economista jefe de Equilibria, agregó que antes de estos pagos el Tesoro todavía contaba con tenencia de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI por el equivalente a unos u$s 675 millones de dólares. Ese monto, no obstante, no correspondería a los más de u$s 4300 millones que el organismo envió el año pasado, sino a un envío anterior.

"Esto significa que luego del pago del viernes la cuenta de DEG quedará en cero y los pagos a partir de febrero serán contra reservas netas. Estimamos que, antes de estos pagos, las reservas netas oscilaban los u$s 3000 millones y luego de ellos en los próximos días perderían unos u$ 415 millones , sin considerar otros factores", detalló.

Otras consultoras estiman cifras más bajas. Para EcoGo, hasta el jueves las reservas netas estaban alrededor de los u$s 1600 millones y las netas líquidas habrían estado en negativas por unos u$s 2000 millones. Tras estos pagos, caerían a alrededor de u$s 500 millones y u$s 3000 millones en valores negativos, respectivamente.

" Las reservas quedarán en una situación comprometida . Ante esto, creo que hay dos opciones. Pueden llegar a poner más restricciones a las importaciones o buscar tener más reservas líquidas, haciendo líquidos algunos de los activos, como el swap con China", indicó Sebastián Menescaldi, director de EcoGo.

De acuerdo con Francisco Ballester, director de MindY-Economics, estos números son "preocupantes" porque febrero es el mes más complicado del año en términos cambiarios, ya que los dólares del trigo empiezan a escasear y aún no llegan los de la soja. A esto se suma que, por motivos estacionales, la demanda de pesos suele caer en ese mes.