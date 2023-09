Alquileres, Ganancias y algo más: el temario "encubierto" que prepara el Gobierno para sesionar

Con la Ley de Alquileres y la suba del mínimo no imponible de Ganancias como plato fuerte, el Senado se apresta a sesionar este jueves. En la que será la segunda sesión del año, el oficialismo insistirá con el pliego de Ana María Figueroa, la jueza que entiende en las causas Hotesur y Los Sauces, pese al rechazo de Juntos por el Cambio, que alerta que el debate es una "trampa".

Además, Unión por la Patria intentará sancionar la creación de cinco universidades nacionales y del Monotributo Tecnológico, así como también aprobar y girar a Diputados la regulación de los alquileres temporarios, que tanto ruido generó dentro de la coalición opositora.

La jornada será larga: los temas listos para ser votados en el recinto se acumulan desde mediados de abril, cuando la cámara que lidera Cristina Kirchner sesionó por primera y única vez en el año. Es por eso que la bancada que lidera José Mayans ultima los proyectos que se incluirán en el temario.

Entre ellos, dan por descontado que se incluirá la ley que fija el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias en 180 salarios mínimos, vitales y móviles. Al mismo tiempo, el texto establece que ese piso se ajuste semestralmente, en los meses de enero y julio de cada año.

La iniciativa, que fue aprobada el martes pasado en Diputados, recibió un tratamiento exprés en la comisión de Presupuesto y Hacienda y quedó lista para ser votada en el recinto dos días después.

Al oficialismo le urge sancionar el proyecto que se convirtió en uno de los caballitos de batalla de la campaña de su impulsor, Sergio Massa. Incluso, se prevé que la CGT realice un acto al día siguiente (el viernes) en las inmediaciones del Congreso, en la que volverán a expresar su apoyo a la candidatura del ministro de Economía.

Ley de Alquileres y Alquileres temporarios

En la que se prevé que será una sesión maratónica, el oficialismo también apunta a tratar la reforma de la Ley de Alquileres. En comisión, el oficialismo, junto con el bloque Unidad Federal dictaminaron un proyecto que difiere del aprobado en Diputados.

En concreto, el texto que se votará este jueves mantiene los contratos en tres años, establece una actualización de los montos cada seis meses (hoy es anual), a través del Coeficiente Casa Propia, que elabora el ministerio de Hábitat. Es por eso que la iniciativa volvería a Diputados, en donde la Cámara podrá insistir con la versión aprobada en la sesión del 23 de agosto o bien, plegarse a la versión del Senado.



En la misma sesión, el oficialismo intentará aprobar y girar a Diputados la iniciativa que busca habilitar la figura de "alquiler temporario", que no está contemplada en el Código Civil. El dictamen fue el resultado de un texto acordado entre el oficialismo y algunos integrantes de Juntos por el Cambio.

A grandes rasgos, el proyecto crea un registro de viviendas de alquiler turístico temporario y determina obligaciones para las plataformas digitales que publicitan la actividad. También se establecen algunos parámetros mínimos en seguridad, salubridad, higiene, accesibilidad. E incluye responsabilidades legales para las plataformas y anfitriones, al tiempo que establece que, en para que la locación de un inmueble se considere de alquiler temporario, debe rentarse entre 1 y 90 días .

El acuerdo que selló Juntos por el Cambio con el oficialismo generó ruido en la cúpula de Juntos por el Cambio. Es que la iniciativa, que busca regular el mercado de los alquileres temporarios va a contramano de las promesas de mayor libertad y menor intervención del Estado que tanto pregona Javier Milei, a quien la coalición opositora intenta "robarle votos".

El rechazo por parte de Patricia Bullrich se hizo saber. La candidata a presidenta de JxC se encargó de comunicar el siguiente mensaje: "Quiero dejar en claro que estamos totalmente en contra de regular alquileres temporarios. Los argentinos deben poder ponerse de acuerdo con libertad para que haya más y mejores alquileres".

El oficialismo desafía a la Corte

En la sesión, el oficialismo insistirá con la aprobación del pliego de Figueroa, para prorrogarla en sus funciones cinco años más, luego de haber cumplido los 75 años.

"No está pedido el retiro de su pliego por parte del Poder Ejecutivo", fundamentó José Mayans días atrás al fundamentar la decisión de insistir con el pliego de la magistrada pese a que los cuatro miembros de la Corte Suprema, de manera unánime, resolvieron, semanas atrás, dejarla sin funciones.

"La Dra. Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado", sostuvieron los jueces del máximo tribunal en su resolución.

De acuerdo a la postura de Mayans, el pliego de Figueroa "tiene despacho y no tiene impugnación". Y aseguró que "la Corte no tiene nada que ver". "La Corte no puede opinar porque es parte de la Justicia", dijo el formoseño.

El oficialismo insistirá con el pliego de Figueroa.

Ante este panorama, Juntos por el Cambio ya definió que no dará quórum al considerar que la sesión es "una trampa" en que tiene como único fin aprobar el dictamen de la magistrada que, entienden, fallará a favor de la Vicepresidenta en las causas que entiende.

Aun así, el Frente de Todos confía en que contará con el acompañamiento del grueso de los senadores de Unidad Federal así como también de los tres monobloques que integran Alberto Weretilneck, Clara Vega y Magdalena Solari Quintana para reunir el quórum y así poner en marcha la segunda sesión del año.