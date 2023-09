Con el acompañamiento de Javier Milei, arrancó la sesión para modificar el impuesto

Con la eliminación del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría como plato fuerte, la Cámara de Diputados puso en marcha la sesión convocada por el oficialismo. Unión por la Patria prevé darle media sanción a la iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y girar el proyecto al Senado.

La sesión se puso en marcha pasadas las 13, y se celebra mientras en las inmediaciones del Congreso las principales centrales obreras, entre ellas la CGT y la CTA de los Trabajadores, se movilizan en favor de la medida. Según trascendió, el tigrense se haría presente en el Palacio al momento de la votación que, se prevé, será cerca de las 20.

Puesta en marcha la sesión, que durará cerca de 15 horas, la bancada que lidera Germán Martínez da por descontado que esta tarde aprobará la iniciativa que fija el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias en 180 salarios mínimos, vitales y móviles (o 15 mensuales), que se ajustará en enero y julio de cada año.

Para eso, el oficialismo contempla sumar los votos de La Libertad Avanza, la Izquierda, el Partido Socialista, Provincias Unidas, así como también la cordobesa Natalia de la Sota y los bonaerenses Alejandro "Topo" Rodríguez y Graciela Camaño. Los gobernadores electos de Neuquén y Santa Cruz, Rolando Figueroa y Claudio Vidal, también se plegarán al proyecto de Massa. Lo propio haría el compañero de bancada de Vidal, Felipe Álvarez.

El grueso de esos bloques (salvo el Socialismo) habilitaron el quórum para que se ponga en marcha la sesión. La sorpresa de la jornada fue que cuatro diputados de Evolución Radical , espacio que lidera Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti, Gabriela Brouwer de Koning, Danya Tavella y Marcela Antola formaron parte de los 132 diputados que dieron quórum.

Desde Juntos por el Cambio reconocen que la decisión de habilitar o no el arranque de la sesión generó tensiones dentro de la bancada opositora. ¿El motivo? En el temario de la sesión convocada para hoy se encuentra la creación de cinco universidades nacionales de la que, una de ellas, la de Río Tercero, fue impulsada por diputados de ese espacio. De allí los cortocircuitos internos: los impulsores de ese proyecto querían habilitar la puesta en marcha del debate.

¿Un dato de color? Quien no dio quórum, pero se encontraba ya en el recinto y acompañará la medida, fue la candidata a gobernadora de los libertarios Carolina Píparo . Si los cuatro miembros de Evolución Radical no hubieran dado quórum, el oficialismo podría haber esperado a que la bonaerense se sentara en su banca para iniciar la sesión. De allí que el aporte de los cuatro radicales no fue decisivo.

Juntos por el Cambio definió votar en contra de la medida . De hecho, en la reunión de comisión de ayer, en la que se firmó el dictamen, la coalición opositora firmó un dictamen de rechazo. Mismo camino seguirá el schiarettismo (Florencio Randazzo, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca).

Mientras que JxC alertó que la medida generará mayor inflación, además de señalar que el proyecto, que tendrá un impacto fiscal del 0,83% del PBI , no especifica cómo se compensará lo que se deje de recaudar por el gravamen, los cordobeses alertaron que desfinanciará a las provincias, por tratarse de un impuesto coparticipable.

En tanto, la postura de La Libertad Avanza recién se conoció esta mañana. Desde el entorno del libertario, optaron por no anticipar la postura de los tres diputados de esa bancada.