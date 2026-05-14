El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este jueves 14 de mayo a las 16 horas el dato de inflación de abril. Las estimaciones privadas coinciden en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría mostrado una desaceleración respecto de marzo, aunque todavía en niveles elevados y con señales de persistencia en la inflación núcleo. El consenso de los analistas privados y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectan una variación mensual situada entre el 2,4% y el 3%. De confirmarse estas cifras, el dato oficial mostraría una baja respecto al 3,4% registrado en marzo, interrumpiendo una tendencia alcista que se mantuvo durante diez meses consecutivos. Como indicador de referencia para el interior bonaerense, el Centro de Estudios Económicos del Sur de Buenos Aires (CREEBBA) registró en abril una inflación del 2,6% en Bahía Blanca. El dato representa una baja de tres décimas frente al mes anterior. De esta manera, el primer cuatrimestre del año cierra con un alza acumulada del 11,1% y una variación interanual del 30,8%. El rubro con mayor incremento en la región fue Transporte y comunicaciones (4,4%), traccionado por la suba del 10,5% en combustibles. Le siguieron Educación (3,8%) y Salud (3,1%). En contraste, los precios estacionales retrocedieron un 2,2%, debido a la caída en los precios de frutas frescas y la baja estacional en servicios de turismo. La desaceleración proyectada para el nivel general responde al desempeño de dos rubros con alta ponderación en la canasta del IPC: Tras el alza del 12% en marzo, consultoras como C&T Asesores Económicos estiman que en abril el incremento rondó el 5%. El rubro registró una suba cercana al 1%, luego de dos meses con variaciones superiores al 3%. Se destaca el avance del 2% en carnes (el menor desde septiembre de 2025) y las bajas nominales en hortalizas. El consenso de los analistas sitúa la inflación del mes por debajo del 3%, marcando un punto de inflexión respecto a la tendencia iniciada en mayo de 2025. Ambas firmas proyectan un 2,5% mensual. Estima un 2,4%, fundamentado en la finalización del efecto pass-through de la devaluación preelectoral y la estabilidad de los precios internacionales de la energía. Ubica la suba en 2,6%, con una interanual del 30,7%. Proyecta un 2,8%, basándose en el promedio de cuatro semanas de alimentos y bebidas. El REM del Banco Central situó la mediana en 2,6% y trazó un sendero decreciente para el próximo trimestre: 2,3% en mayo, 2,1% en junio y 2% en julio. A diferencia del consenso de relevamientos de precios, el equipo de investigación de BBVA proyecta una inflación del 3% (con un rango entre 2,8% y 3,2%). Este modelo utiliza algoritmos de aprendizaje automático sobre variables macroeconómicas y relaciones estadísticas históricas, sin depender de índices de alta frecuencia. En marzo, este sistema anticipó una inflación del 3,2%, acercándose al 3,4% que finalmente informó el INDEC. Este lunes se conoció además la inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, el IPC porteño fue del 2,5% en abril, por debajo del 3% registrado en marzo. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año alcanzó el 11,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,4%. La suba mensual estuvo impulsada principalmente porlas categorías Transporte, Vivienda y Alimentos. Estos sectores, junto con Restaurantes y Salud, explicaron el 70,2% del aumento del nivel general de precios.