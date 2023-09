El oficialismo insistirá con el pliego de Figueroa: ¿peligra la reforma de Ganancias?

Unión por la Patria apunta a que el jueves 28 el proyecto que eleva el piso de Ganancias se convierta en ley. Ese día, el oficialismo del Senado intentará sesionar con ese y otros temas, como los 75 pliegos judiciales pendientes. Entre ellos, el de la jueza Ana María Figueroa, pese a que la Corte Suprema la cesó de sus funciones. Se trata de la magistrada que entiende en una de las causas que involucra a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a la que Juntos por el Cambio acusa de imparcial. ¿Peligra la sesión?

En un debate exprés, en la tarde de ayer, la comisión de Presupuesto y Hacienda dictaminó y dejó listo para llevar al recinto el proyecto de ley impulsado por el ministro de Economía Sergio Massa que fija el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias en 180 salarios mínimos, vitales y móviles. También establece que ese piso se ajuste semestralmente, en los meses de enero y julio de cada año.

Los senadores oficialistas sumaron el acompañamiento, en disidencia, del peronista Edgardo Kueider. Juntos por el Cambio, en tanto, decidió no firmar dictamen (ni de rechazo ni de minoría).



Minutos después, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans , dio una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias del Senado, en la confirmó que insistirán, una vez más, con votar el pliego para que la jueza que entiende en la causa Hotesur y Los Sauces, en las que se investiga a la vicepresidenta.

La agenda de CFK se mete en la sesión

Una vez más, Unión por la Patria tensará la cuerda. Pese al rechazo de Juntos por el Cambio de votar el pliego para que la magistrada que ya cumplió 75 años permanezca cinco años más en funciones, el oficialismo hará un nuevo intento para que siga en su cargo.

"No está pedido el retiro de su pliego por parte del Poder Ejecutivo", fundamentó Mayans al ser consultado sobre el pliego de la magistrada. Vale recordar que la jueza intentó permanecer en funciones tras cumplir los 75 años, pese a que la Constitución Nacional establece que, a partir de esa edad, cualquier juez requiere el acuerdo del Senado para mantenerse en el cargo por cinco años más.

Ante la anomalía, los cuatro miembros de la Corte Suprema, de manera unánime, resolvieron, semanas atrás, dejarla sin funciones. "La Dra. Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado", sostuvieron los jueces del máximo tribunal en su resolución.

El fundamento que dio Mayans es que el pliego de Figueroa "tiene despacho y no tiene impugnación". Y aseguró que "la Corte no tiene nada que ver". "La Corte no puede opinar porque es parte de la justicia", dijo el formoseño, pese a tratarse de la decisión del Máximo Tribunal.

¿Corre riesgo la sanción de Ganancias?

Ante la negativa de Juntos por el Cambio y de la schiarettista Alejandra Vigo de avanzar con el pliego de la magistrada, la gran duda es si el oficialismo reunirá el quórum de 37 senadores que se necesitan para poner en marcha la sesión.

En el oficialismo confían en que además de los 31 senadores propios, lograrán sumar a sus dos aliadas Clara Vega y Magdalena Solari Quintana. Ambas dieron quórum en una sesión fallida en la que el oficialismo quiso votar el tema.

De todas maneras, en diálogo con El Cronista, desde el entorno de Vega aclararon que, para ese día, "ella tiene agenda afuera" . ¿Dará quórum la senadora que apoya la candidatura de Sergio Massa?

Unión por la Patria también cuenta con la presencia de cuatro integrantes de Unidad Federal (en esa misma sesión, la única que dio quórum fue la puntana Eugenia Catalfamo). Aunque, desde ese espacio, no confirmaron ni negaron que así lo harán.



En cambio, quien sí le aseguró a este medio que dará quórum fue el entorno del rionegrino Alberto Weretilneck. Aunque votará en contra del pliego de Figueroa. Ya dijo, en más de una oportunidad, que la edad de 75 años sea el límite de los magistrados "está bien".

De ser correcto el calculo del oficialismo, reunirían 38 presentes . Número más que suficiente para poner en marcha el debate que, por reglamento, debe iniciarse con el tratamiento de los pliegos.

¿El kirchnerismo pone en riesgo uno de los caballitos de batalla de la campaña de Massa -la suba del piso de Ganancias- por priorizar la agenda de la vicepresidenta o tiene los votos más que asegurado para que ambos temas lleguen a buen puerto?

En una Cámara en la que reina el hermetismo, habrá que esperar hasta el jueves para conocer la respuesta. Y, sobre todo, el oficialismo deberá asegurarse de que ninguno de los propios se enferme porque, de lo contrario, el debate tiene el fracaso asegurado.