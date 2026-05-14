Los sistemas de pagos nacionales se están internacionalizando. Pix nació en Brasil, impulsado por el Banco Central de ese país, para concretar transferencias digitales cuenta a cuenta y ya está disponible en la Argentina, Chile, Portugal, España y los Estados Unidos. Lo usan los turistas que visitan el gigante sudamericano y pagan una caipiriña en la playa, pero también los brasileños que viajan al exterior. Su internacionalización forma parte de una batalla por controlar los pagos en la región, en la que combaten las tarjetas de crédito, el medio más tradicional para abonar, Pix y Mercado Pago, la app con más penetración en el continente. Según el último Informe de Pagos Global de Global Payments, estamos en “un mundo de pagos multipolar”, donde los usuarios están en movimiento y múltiples iniciativas buscan interconectar medios de pagos nacionales para facilitar transacciones cross border. “La infraestructura global de marcas de tarjetas funciona perfectamente para quienes poseen tarjetas de pago con marca internacional. Sin embargo, muchos de los sistemas de pago de más rápido crecimiento en la actualidad no están basados en tarjetas y no fueron diseñados para gestionar regulaciones cross border. Los sistemas de pago en Brasil, China e India están extendiendo sus redes de aceptación directa a nivel global. En el sudeste asiático, los sistemas de pago nacionales están ampliando su alcance cross border mediante la interoperabilidad”, consignó el estudio. Las expansiones internacionales de sistemas de pago incluyen a Pix, que se expande desde Brasil a Sudamérica, Estados Unidos y Europa; Ali Pay y We Chat, que crecen desde China hacia el resto de Asia; y Unified Payments Interface de India, que extendió su red de aceptación a comercios en Malasia, Nepal, Qatar, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos. “Los países empiezan a agruparse en dos grandes grupos. Los primeros son aquellos que están más volcados a los e-wallets. Argentina es uno de ellos. El otro grupo de países son los que se volcaron a lo que se llaman productos account to account, o cuenta a cuenta, como PIX en Brasil”, explicó a El Cronista Juan Pablo D’Antiochia, Gerente Geral de Enterprise de Global Payments en América Latina. El crecimiento internacional de Pix se da en corredores que comparten un intercambio comercial y turístico elevado, como Argentina y Brasil. Pero tiene una traba: necesita de acuerdos entre cámaras de compensación de los distintos países para que sea un sistema interoperable regional. El QR del Mercosur se logró tras un acuerdo de Coelsa con sus pares de Brasil y Paraguay. “Para los turistas que llegan a Brasil, Pix permite a los usuarios de billeteras digitales internacionales y aplicaciones bancarias utilizar pagos Pix en comercios locales”, subrayó el informe. Como parte de su estrategia internacional, Mercado Pago selló el año pasado una alianza con PayPal World, UPI (India), Tenpay Global (China) y Venmo (EE.UU.). La compañía fundada por Marcos Galperin también habilitó en 2025 los pagos con Pix para los turistas que visitan Brasil. “Los pagos están entrando en una nueva etapa donde la tecnología deja de ser un diferencial y pasa a ser una expectativa básica de los consumidores, que buscan experiencias simples, inmediatas y seguras. Eso está redefiniendo cómo se mueve el comercio a nivel global”, agregó el especialista. En Argentina, en cambio, la alta capilaridad de Mercado Pago impulsó los pagos con QR, mediante tarjetas de crédito, de débito y dinero en cuenta. Hoy también son ofrecidos por otras billeteras y por los bancos, luego que el Banco Central ordenara la interoperabilidad del sistema. Según Global Paymentas, las aplicaciones de pago representaron en 2025 el 55% del valor de las transacciones online en Argentina, frente al 50% en 2024. Además, mostraron un crecimiento más marcado en tiendas físicas, pasando del 34% del valor en puntos de venta (PoS) al 43%. Por su parte, el 84% de los encuestados afirmó que suele utilizar códigos QR al pagar con smartphones en tiendas, la tasa de respuesta más alta de Latinoamérica.