Este jueves, 14 de mayo de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1715 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,03%. La cotización euro-dólar mostró una evolución mixta: en la última semana tuvo una variación de -0,6%, mientras que en el último año acumuló un avance de 0,55%. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 4.63%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.99%. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.