Por qué un referente de JxC quiere bajar impuestos pero no apoya los cambios en Ganancias

En medio de la sesión en la que el oficialismo, con el grueso de la oposición se aprestaba a darle media sanción en Diputados al proyecto que elimina el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, el economista José Luis Espert le concedió una entrevista a El Cronista, en la que explicó los motivos por los que se opone a la medida impulsada por Sergio Massa.

Además, el ex aliado de Javier Milei apuntó contra el líder de la Libertad Avanza, que acompaña la medida del tigrense.

-Usted está a favor de la eliminación de Ganancias, pero en esta ocasión, no acompañó el proyecto del oficialismo, ¿por qué?

-Estoy absolutamente convencido, consciente de que los trabajadores en Argentina tenemos que tener menor presión impositiva, hay 165 impuestos de los cuales hay 150 que nos arruinan la vida, no recaudan nada. Por lo menos, debería haber 150 que se eliminen, hay 15 que recaudan algo, que además son malos impuestos. Así que yo soy el primero que quiere que se eliminen impuestos y se bajen impuestos en la Argentina.

-Pero...

-Pero, el primer impuesto que hay que eliminar y que este gobierno no solo no lo ha eliminado, sino que lo ha inflado a niveles que ya está tan alto como previo a la hiperinflación, es el impuesto inflacionario. Todos los días tenés que sacar más plata de tu bolsillo para comprar la misma cosa. Es un impuesto, y ese impuesto el Gobierno lo ha grabado a límites casi hiperinflacionarios. Por lo tanto, ese es el primer impuesto que hay que eliminar.

-¿Y cree que esta medida es, precisamente, inflacionaria?

-Sí, claramente, porque viene sin la compensación necesaria de baja de gasto público para que esta medida no sea más deficitaria, más emisionista y más inflacionaria. Entonces, el centro de por qué esta medida yo la rechazo, es porque, primero, es una engaña pichanga, porque lo primero que debe hacer el Gobierno es luchar contra la inflación, que es el primer impuesto que hay que eliminar. Ok, te concedo que sos un inútil para eliminar la inflación, vamos al parche que es este impuesto, que en realidad no es este solo impuesto, es el conjunto de cosas que se han anunciado, como la devolución del IVA, el bono jubilado, el bono privado, es un Papá Noel. Y, encima, irresponsable porque no viene contra la contrapartida de baja de gasto es absolutamente invotable, pensando en lo mal que le hace la inflación a la sociedad. Ahora vamos a desconocer el problema que es la inflación argentina, yo no lo puedo creer.

-En general, ¿cómo está viendo todas estas medidas que viene anunciando Massa después de lo que fue el resultado de las PASO?

-Un desastre, es una verdadera pesadilla, uno va al baño, vuelve y encuentra una medida. Enloquece a la gente, enloquece al país, enloquece a los diputados, es un delirio esto.

-Y en caso de que Patricia Bullrich no llegara al ballotage, ¿quién le preocupa más que gane la elección?

-Creo que los dos son populismos. No existe la obra pública cero, no existe el comercio de órganos; no entiendo por qué hemos estado discutiendo durante gran parte de la campaña cosas que no se producen en el mundo, una cosa muy loca.

- ¿Y cómo ve la propuesta de eliminar el Banco Central, por ejemplo?

- No, me parece que hay que discutir otras cosas que están mucho antes de discutir la eliminación del Banco Central. Si Milei dice que quiere eliminar el Banco Central pero está a favor de la baja de impuestos sin contrapartida, baja de gastos y más emisión, no entiendo. ¿Quiere o no quiere cerrar el Banco Central?

-¿La ves a Patricia Bullrich ganando?

-Sí, claro.